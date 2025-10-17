ВС РФ «Искандером» ударили по месту запуска дронов ВСУ под Харьковом
17 октября 202515:59
Российские войска поразили место запуска украинских беспилотников в районе Харькова. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Уточняется, что удар был нанесён с помощью комплекса «Искандер». Были уничтожены 65 дальнобойных дронов и 30 украинских солдат.
«Все выявленные цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении трёх населённых пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психологи не поверили в эффективность вакцины от стресса и тревоги
- «Джиганы и Шаманы»: Милонов призвал взимать госпошлину с виновника развода
- ВС РФ «Искандером» ударили по месту запуска дронов ВСУ под Харьковом
- «Цинь, манчжуры и Сибирь»: Откуда взялись притязания Китая на Приморье
- Новак: Российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами
- Криштиану Роналду снова заработал больше всех
- Сроки явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями
- Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА
- Ни «Байкал», ни «Суперджет»: Что поможет гражданской авиации
- Россиянам рассказали, когда появится «вакцина от стресса»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru