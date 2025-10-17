ВС РФ «Искандером» ударили по месту запуска дронов ВСУ под Харьковом

Российские войска поразили место запуска украинских беспилотников в районе Харькова. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Алаудинов: Число погибших и пропавших бойцов ВСУ составляет около 2 млн

Уточняется, что удар был нанесён с помощью комплекса «Искандер». Были уничтожены 65 дальнобойных дронов и 30 украинских солдат.

«Все выявленные цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении трёх населённых пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

