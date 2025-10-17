Новак: Российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами

Внутренний российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Россия готова участвовать в разработке сирийских нефтяных месторождений

По его словам, за этим внимательно следит правительство страны, которые при необходимости принимает меры.

«Спрос снижается, но и при этом баланс спроса и предложения есть», - отметил он.

Вице-премьер также добаил, что цены на топливо в РФ растут «так же, как и на другие товары».

Ранее Новак заявил, что в России отсутствуют глобальные проблемы на топливном рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Кухмарь Кирилл
