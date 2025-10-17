Новак: Российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами
17 октября 202515:28
Внутренний российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, за этим внимательно следит правительство страны, которые при необходимости принимает меры.
«Спрос снижается, но и при этом баланс спроса и предложения есть», - отметил он.
Вице-премьер также добаил, что цены на топливо в РФ растут «так же, как и на другие товары».
Ранее Новак заявил, что в России отсутствуют глобальные проблемы на топливном рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психологи не поверили в эффективность вакцины от стресса и тревоги
- «Джиганы и Шаманы»: Милонов призвал взимать госпошлину с виновника развода
- ВС РФ «Искандером» ударили по месту запуска дронов ВСУ под Харьковом
- «Цинь, манчжуры и Сибирь»: Откуда взялись притязания Китая на Приморье
- Новак: Российский рынок полностью обеспечен нефтепродуктами
- Криштиану Роналду снова заработал больше всех
- Сроки явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями
- Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА
- Ни «Байкал», ни «Суперджет»: Что поможет гражданской авиации
- Россиянам рассказали, когда появится «вакцина от стресса»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru