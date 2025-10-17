Полностью импортозамещенный МС-21 поднимут в небо в октябре

Российский самолет МС-21 планируют поднять в небо уже в октябре текущего года. Об этом заявил в Госдуме министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Ростех» начнет серийное производство МС-21 и SJ-100 в 2026 году

«В этом месяце мы планируем поднять первый импортозамещенный уже полностью МС-21», - указал глава Минпромторга.

Ранее Алиханов сообщал, что в ближайшее время начнутся летные испытания импортозамещенного МС-21, машина проходит проверки. По словам министра, Минпромторг, транспортный блок и промышленные предприятия уточняют прогнозы производства и планы по закупке самолетов.

ФОТО: РИА Новости
