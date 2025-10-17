Полностью импортозамещенный МС-21 поднимут в небо в октябре
17 октября 202512:13
Российский самолет МС-21 планируют поднять в небо уже в октябре текущего года. Об этом заявил в Госдуме министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
«В этом месяце мы планируем поднять первый импортозамещенный уже полностью МС-21», - указал глава Минпромторга.
Ранее Алиханов сообщал, что в ближайшее время начнутся летные испытания импортозамещенного МС-21, машина проходит проверки. По словам министра, Минпромторг, транспортный блок и промышленные предприятия уточняют прогнозы производства и планы по закупке самолетов.
