По его словам, ситуация с Flydubai была на грани — ещё немного, и самолёт мог превысить максимально допустимую скорость, что чревато разрушением конструкции в воздухе.

«Это безобразный и крайне опасный случай. Ещё немного — и самолёт превысил бы максимально допустимую скорость, а это могло привести к разрушению конструкции прямо в воздухе. Слава Богу, всё закончилось благополучно», — добавил эксперт.



Юрий Сытник был вторым пилотом на рейсе Москва — Новосибирск 17 марта 1991 года. Через два часа после взлёта пассажир поджёг в туалете самодельные бомбы из бутылок с горючей смесью. Вместо мощного взрыва начался пожар. Кабина заволоклась дымом, стёкла покрылись сажей, видимость почти нулевая. Экипаж запросил экстренную посадку в Свердловске и почти на ощупь посадил горящий Ил-86 с 365 пассажирами на борту. В салоне бортпроводники тушили огонь и не давали панике захлестнуть людей. Все спаслись, экипаж наградили орденами «За личное мужество», но в СМИ тогда почти не сообщили — страна переживала последние месяцы СССР.

Утро 30 сентября 2026 года едва не стало одним из самых мрачных в истории гражданской авиации. Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, внезапно передал сигнал бедствия, а затем код 7500, означающий захват воздушного судна. Лайнер исчез с радаров, резко снизился почти на четыре километра и развернулся в сторону Саудовской Аравии. Причиной ЧП стала конфликт между двумя пилотами прямо в кабине.

