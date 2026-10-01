Наследие СССР: Сытник призвал сделать медосмотр пилотов мировым стандартом
Практика медосмотра членов экипажа перед полётом, доставшаяся от СССР, может оказаться впереди зарубежных стандартов, сказал НСН Юрий Сытник.
За рубежом командир сам решает, готов ли экипаж к полёту, — врача перед вылетом нет. В России же пилотов осматривает доктор: проверяет на алкоголь, усталость, признаки болезни, рассказал НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Самолёт Flydubai, который пытался «уронить» один из пилотов, напавший с ножом на второго, спас «простой израильский сантехник», рассказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, в самолете летела семья мужчины, на борту находились 174 пассажира, большинство из них израильтяне. Мужчина действовал «хладнокровно и героически». Сытник объяснил, как устроена проверка экипажа перед вылетом и почему практика, доставшаяся от СССР, может оказаться впереди зарубежных стандартов.
«Перед вылетом экипажи проходят медицинский контроль, в ходе которого врач оценивает состояние членов экипажа: нет ли остаточных явлений алкоголя или наркотиков, не переутомлён ли человек, не заболевает ли. Это наследие СССР. За рубежом такого нет — все эти процедуры отданы на усмотрение командира корабля. Он сам определяет, способны ли он и его экипаж выполнить полёт. Но командир может не заметить психологическое состояние второго пилота — нервозность, дрожь в руках. У нас же обязательный медосмотр заставляет поддерживать внутреннюю дисциплину. Если у пилота обнаруживают заболевание, его тут же отстраняют от полётов. Эта мера неплохая, она сохранилась в странах СНГ. Не исключено, что со временем её введут и за рубежом. Что касается правила "в кабине всегда минимум два человека" — оно действует с 2015 года», — сказал собеседник НСН.
По его словам, ситуация с Flydubai была на грани — ещё немного, и самолёт мог превысить максимально допустимую скорость, что чревато разрушением конструкции в воздухе.
«Это безобразный и крайне опасный случай. Ещё немного — и самолёт превысил бы максимально допустимую скорость, а это могло привести к разрушению конструкции прямо в воздухе. Слава Богу, всё закончилось благополучно», — добавил эксперт.
Юрий Сытник был вторым пилотом на рейсе Москва — Новосибирск 17 марта 1991 года. Через два часа после взлёта пассажир поджёг в туалете самодельные бомбы из бутылок с горючей смесью. Вместо мощного взрыва начался пожар. Кабина заволоклась дымом, стёкла покрылись сажей, видимость почти нулевая. Экипаж запросил экстренную посадку в Свердловске и почти на ощупь посадил горящий Ил-86 с 365 пассажирами на борту. В салоне бортпроводники тушили огонь и не давали панике захлестнуть людей. Все спаслись, экипаж наградили орденами «За личное мужество», но в СМИ тогда почти не сообщили — страна переживала последние месяцы СССР.
Утро 30 сентября 2026 года едва не стало одним из самых мрачных в истории гражданской авиации. Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, внезапно передал сигнал бедствия, а затем код 7500, означающий захват воздушного судна. Лайнер исчез с радаров, резко снизился почти на четыре километра и развернулся в сторону Саудовской Аравии. Причиной ЧП стала конфликт между двумя пилотами прямо в кабине.
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