Бастрыкин: Более трех тысяч детей пострадали за лето в России
Более трёх тысяч детей в России пострадали прошедшим летом из-за различных происшествий. Как пишет RT, об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Отмечается, что в списке основных причин происшествий — утопления, ДТП, аварии с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), пожары, падения с высоты и отравления, а также зацепинг, что вызывает особую тревогу.
«Бастрыкин поручил при подготовке к каждому каникулярному сезону инициировать рассмотрение вопросов обеспечения комплексной безопасности, надлежащей подготовки соответствующих объектов и обучения персонала», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в суды были направлены 334 уголовных дела о происшествиях с детьми летом, продолжается расследование ещё около 700 дел.
Ранее трое детей пострадали при обрушении стены в детсаду в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Певица Агурбаш анонсировала спектакль по своему новому альбому
- «Любовь на разрыв»: Певица Агурбаш представила свою первую виниловую пластинку
- Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка
- Трамп: Зеленский отказался от предложенных США «мощных боеприпасов»
- Эстония запретила транзит российского зерна через свои порты
- Бастрыкин: Более трех тысяч детей пострадали за лето в России
- Наследие СССР: Сытник призвал сделать медосмотр пилотов мировым стандартом
- Доверие на высоте: Как формируют экипажи в разных авиакомпаниях
- Тест на грусть: Почему депрессию нельзя «предсказать» по анализам
- Великобритания снова расширила санкции против России