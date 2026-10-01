Бастрыкин: Более трех тысяч детей пострадали за лето в России

Отмечается, что в списке основных причин происшествий — утопления, ДТП, аварии с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), пожары, падения с высоты и отравления, а также зацепинг, что вызывает особую тревогу.

«Бастрыкин поручил при подготовке к каждому каникулярному сезону инициировать рассмотрение вопросов обеспечения комплексной безопасности, надлежащей подготовки соответствующих объектов и обучения персонала», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в суды были направлены 334 уголовных дела о происшествиях с детьми летом, продолжается расследование ещё около 700 дел.

Ранее трое детей пострадали при обрушении стены в детсаду в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».