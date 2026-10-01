Песков: США увязывают возобновление проектов с РФ с урегулированием на Украине

США продолжают увязывать возобновление экономического сотрудничества с Россией с урегулированием на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Россия учитывает, какие страны передают вооружение Украине

По его словам, Москва считает, что можно не дожидаться этого момента, так как реализация совместных проектов была бы очень выгодна обеим странам уже сейчас.

«Мы полагаем, что могли бы и не ждать... Но в данном случае контакты продолжаются, диалог продолжается, и это весьма положительный процесс», - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что экономическую проблематику с США продолжает обсуждать глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что после возвращения Дональда Трампа на пост президента США подход Вашингтона к отношениям с Москвой заметно изменился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаСотрудничествоРоссияСШАДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры