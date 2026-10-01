Тест на грусть: Почему депрессию нельзя «предсказать» по анализам
Владимир Файнзильберг заявил НСН, что, если у человека есть подозрение на депрессию, его направляют на анализ крови, но не всегда результаты точны.
Депрессия может быть обусловлена химическим составом крови, психологическими причинами и генетическими, поэтому универсального анализа для выявления такого состояния нет, заявил НСН бывший доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, врач психиатр-психотерапевт Владимир Файнзильберг.
Российские ученые выявили 53 генетических варианта, связанных с повышенным риском суицидального поведения у людей с депрессией. Среди потенциально вовлеченных биологических процессов — передача сигналов между нервными клетками, обмен определенного вещества в организме и регуляция сна. В перспективе результаты исследования помогут создать набор генетических показателей, по которым врачи смогут оценивать риски для пациентов с психическими расстройствами, пишут «Известия». Файнзильберг подчеркнул, что это лишь один фактор из многих.
«Достаточно давно существуют показатели уровня нейромедиаторов в крови, которые могут косвенно говорить о наличии или отсутствии депрессии. Но дело в том, что это некая химическая зависимость, эти нейромедиаторы отвечают за наше настроение. Низкий уровень одного из них – серотонина – свидетельствует о том, что у человека есть депрессия. Но мы знаем, что депрессия может быть разная, она может быть обусловлена психологическими факторами – стресс, разочарование, отсутствие жизненных перспектив и так далее. Есть еще и генетическая расположенность к реакциям. Снижение настроения – это реакция нашей психики на внешние раздражители, но все дело в том, что эти раздражители могут быть разными. Психологический аспект в этом смысле никакому биохимическому анализу не поддается, это индивидуальная реакция», - объяснил он.
В связи с этим Файнзильберг выразил сомнение в том, что анализы помогут бороться с депрессией превентивно.
«Я сомневаюсь, что можно будет превентивно бороться с депрессией, потому что именно многофакторность здесь выходит на первое место. Аспект биохимического анализа не учитывает все факторы. Частично мы и сейчас применяем это. Если у человека есть подозрение на депрессию, его направляют на анализ крови, но это не всегда совпадает. Принципиально ничего не поменяется в этом смысле. Анализы на нейромедиаторы применяются уже 40 лет», - добавил собеседник НСН.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказывал НСН, почему современные психологи намеренно растягивают по времени работу с клиентами.
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