«Достаточно давно существуют показатели уровня нейромедиаторов в крови, которые могут косвенно говорить о наличии или отсутствии депрессии. Но дело в том, что это некая химическая зависимость, эти нейромедиаторы отвечают за наше настроение. Низкий уровень одного из них – серотонина – свидетельствует о том, что у человека есть депрессия. Но мы знаем, что депрессия может быть разная, она может быть обусловлена психологическими факторами – стресс, разочарование, отсутствие жизненных перспектив и так далее. Есть еще и генетическая расположенность к реакциям. Снижение настроения – это реакция нашей психики на внешние раздражители, но все дело в том, что эти раздражители могут быть разными. Психологический аспект в этом смысле никакому биохимическому анализу не поддается, это индивидуальная реакция», - объяснил он.

В связи с этим Файнзильберг выразил сомнение в том, что анализы помогут бороться с депрессией превентивно.

«Я сомневаюсь, что можно будет превентивно бороться с депрессией, потому что именно многофакторность здесь выходит на первое место. Аспект биохимического анализа не учитывает все факторы. Частично мы и сейчас применяем это. Если у человека есть подозрение на депрессию, его направляют на анализ крови, но это не всегда совпадает. Принципиально ничего не поменяется в этом смысле. Анализы на нейромедиаторы применяются уже 40 лет», - добавил собеседник НСН.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказывал НСН, почему современные психологи намеренно растягивают по времени работу с клиентами.

