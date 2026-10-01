Радио JAZZ зазвучит в городе Димитровград на частоте 99,2 FM

Радиостанция помимо музыки предлагает слушателям авторские программы знаменитых артистов. Среди них джазовая певица Мариам Мерабова, трубач Дмитрий Эйленкриг и народный артист России Сергей Жилин, который в июле представил программу «Фонограф джаз». В эфире прославленный пианист рассказывает интересные факты и делится джазовыми открытиями.

Программный директор Радио JAZZ Наталья Фокина рассказала НСН, что джаз идеально вписывается в картину сегодняшнего дня.

«Всё, что происходит сейчас в мире, – это полифония. Мы учимся жить в неопределенности, и джаз в этом смысле единственная музыка, которая не боится фальшивой ноты, потому что здесь – это не ошибка, а повод свернуть не туда, найти новую гармонию по другому маршруту. Слушая джаз, можно уйти от линейности мира и услышать красоту в хаосе, расслабиться через сложность. Для думающей аудитории джаз всегда будет интересен», - уверена она.

Согласно открытым данным, в Димитровграде живет более 100 тысяч жителей, каждый из которых теперь сможет наслаждаться музыкой на волнах Радио JAZZ.

