Радио JAZZ зазвучит в городе Димитровград на частоте 99,2 FM

Радио JAZZ вернулось в город Димитровград (Ульяновская область) и снова зазвучало на частоте 99,2 FM.

От поп-фанка до мировой классики: Радио JAZZ представило октябрьскую программу «Джаза на Яхте»

Радиостанция помимо музыки предлагает слушателям авторские программы знаменитых артистов. Среди них джазовая певица Мариам Мерабова, трубач Дмитрий Эйленкриг и народный артист России Сергей Жилин, который в июле представил программу «Фонограф джаз». В эфире прославленный пианист рассказывает интересные факты и делится джазовыми открытиями.

Программный директор Радио JAZZ Наталья Фокина рассказала НСН, что джаз идеально вписывается в картину сегодняшнего дня.

«Всё, что происходит сейчас в мире, – это полифония. Мы учимся жить в неопределенности, и джаз в этом смысле единственная музыка, которая не боится фальшивой ноты, потому что здесь – это не ошибка, а повод свернуть не туда, найти новую гармонию по другому маршруту. Слушая джаз, можно уйти от линейности мира и услышать красоту в хаосе, расслабиться через сложность. Для думающей аудитории джаз всегда будет интересен», - уверена она.

Согласно открытым данным, в Димитровграде живет более 100 тысяч жителей, каждый из которых теперь сможет наслаждаться музыкой на волнах Радио JAZZ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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