Великобритания снова расширила санкции против России
Власти Великобритании в очередной раз расширила антироссийский санкционный список. Об этом со ссылкой на британский МИД сообщает RT.
Уточняется, что в «чёрный» список внесли 23 физических и юридических лица. Это президент Южной Осетии Марат Камболов, советник президента РФ Алан Гаглоев, экс-замгубернатора Запорожской области Сергей Толмачев, председатели совета Движения первых в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.
Также рестрикции введены в отношении международного секретаря грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамуки Пипия, чиновников и военнослужащих из Запорожской и Херсонской областей, сотрудников ФСБ РФ и другие.
Кроме того, под санкциями также оказалась компания Novatek Gas and Power Asia и восемь судов.
Ранее Евросоюз объявил о введении санкций против главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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