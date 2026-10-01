Великобритания снова расширила санкции против России

Уточняется, что в «чёрный» список внесли 23 физических и юридических лица. Это президент Южной Осетии Марат Камболов, советник президента РФ Алан Гаглоев, экс-замгубернатора Запорожской области Сергей Толмачев, председатели совета Движения первых в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.

Также рестрикции введены в отношении международного секретаря грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамуки Пипия, чиновников и военнослужащих из Запорожской и Херсонской областей, сотрудников ФСБ РФ и другие.

Кроме того, под санкциями также оказалась компания Novatek Gas and Power Asia и восемь судов.

Ранее Евросоюз объявил о введении санкций против главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

