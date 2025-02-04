«30% уволятся - и будет крах»: Авиадиспетчеры просят Росавиацию вернуть компенсации

Проблема с индексацией зарплат касается всех работников предприятий по обслуживанию воздушного транспорта, и если Росавиация продолжит упираться и не оставит положенную сотрудникам компенсацию, то из отрасли могут уволиться 3,5 тысячи сотрудников. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Федерального союза авиадиспетчеров Сергей Ковалев.

Авиадиспетчерам приходится подрабатывать курьерами и таксистами из-за снижения зарплат и отмены льгот, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам сотрудников Росавиации, после начала СВО руководство старалось сохранить размер зарплат, но на этом фоне отменило премии. С тех пор работникам не индексировали зарплаты, что должны делать дважды в год по договору. В этом апреле авиадиспетчеры подписывают новый договор — и он не устраивает большую часть сотрудников, так как предполагает меньшие премии и отсутствие социальных льгот. Также хотят отменить выплату тем, кто уходит на пенсию. Ковалев подтвердил эту информацию и отметил, что речь идет не только о диспетчерах.