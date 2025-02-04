«30% уволятся - и будет крах»: Авиадиспетчеры просят Росавиацию вернуть компенсации
Если Росавиация не пойдет на уступки авиадиспетчерам и другим сотрудникам воздушной отрасли, то это грозит массовыми увольнениями и закрытием центров обслуживания воздушного движения, заявил НСН Сергей Ковалев.
Проблема с индексацией зарплат касается всех работников предприятий по обслуживанию воздушного транспорта, и если Росавиация продолжит упираться и не оставит положенную сотрудникам компенсацию, то из отрасли могут уволиться 3,5 тысячи сотрудников. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Федерального союза авиадиспетчеров Сергей Ковалев.
Авиадиспетчерам приходится подрабатывать курьерами и таксистами из-за снижения зарплат и отмены льгот, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам сотрудников Росавиации, после начала СВО руководство старалось сохранить размер зарплат, но на этом фоне отменило премии. С тех пор работникам не индексировали зарплаты, что должны делать дважды в год по договору. В этом апреле авиадиспетчеры подписывают новый договор — и он не устраивает большую часть сотрудников, так как предполагает меньшие премии и отсутствие социальных льгот. Также хотят отменить выплату тем, кто уходит на пенсию. Ковалев подтвердил эту информацию и отметил, что речь идет не только о диспетчерах.
«Эта проблема касается всех стратегических предприятий по всей территории России, которые занимаются обслуживанием воздушного движения - и диспетчеров, и инженеров, и техников, и специалистов IT. Заработная плата не индексировалась четыре года. Индексация происходила на полпроцента. В этом году с 1 апреля планируется индексация на 4,5%. Поэтому, конечно, и профсоюз, и работники возмущены. И мы сейчас ведем переговоры с работодателем по заключению единого коллективного договора, который вступит в силу с 1 апреля. А до 1 апреля действуют филиальные договоры. В них присутствует компенсация при выходе работников на пенсию при стаже 30 лет и 25 лет на предприятии. И в первом и во втором случае выплачивается шесть зарплат, то есть всего 12. Работодатель пытается убрать эту компенсацию. Если в разногласиях останется этот пункт, то около 3,5 тысяч работников могут просто уволиться на пенсию. Тогда некоторые центры обслуживания воздушного движения просто закроются. Стоит даже 30-50% уволиться из подразделения, и это будет крах», - рассказал он.
По его словам, сейчас необходимо бросить усилия на привлечение молодых специалистов в отрасль путем индексации им зарплаты, однако работодатель против этой инициативы.
«Сегодня у диспетчеров, инженеров и техников есть страхование от потери трудоспособности, в том числе от полной потери трудоспособности. Это частичная оплата 30% работнику и 70% за договор страхования работодателю. Эта система страхования существовала последние 10 лет. Сейчас работодатель решил сэкономить, в то время, когда прибыль возросла в 10 раз. В последние годы у нас приход молодых специалистов практически минимальный. Поэтому мы предлагаем им сделать доплату 10% к окладу. Это была у нас норма до 2019 года. Но работодатель против. Он и старшее поколение наказывает, и младшее не привлекает. В Калуге, допустим, зарплата самого высококвалифицированного диспетчера - 100 тысяч, в Ставрополе - 85 тысяч, а молодой специалист приходит на 50 тысяч. В то время, когда он должен каждый год проходить медкомиссию, лицензию подтверждать, экзамены сдавать. Плюс выговор и дисциплинарное высказывание вплоть до увольнения каждый раз, когда он берет телефон в руки», - поделился он.
Ковалев уточнил, что профсоюз активно продолжает переговоры с Росавиацией, однако она юридически не является работодателем.
«Росавиация утверждает программу деятельности предприятия, а работодатель — это генеральный директор ФГУП «Корпорация по организации воздушного движения». Мы обращаемся в Росавиацию, но нам говорят, что они - не сторона переговоров. В то же время фонд оплаты труда и всю программу деятельности выставляет Росавиация. Мы ведем переговоры дальше и намерены подключать правительство», - подытожил собеседник НСН.
Ранее Ковалев заявил, что диспетчеры не могут нести ответственность за инциденты с птицами, так как обнаружить птицу на взлетно-посадочной полосе зачастую невозможно, диспетчер не может постоянно смотреть в бинокль, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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