«Кусочка не хватает»: Названы причины недовольства авиадиспетчеров России
В ближайшие пять-семь лет России не грозит дефицит авиадиспетчеров в аэропортах, однако их недовольство чувствуется, отметил в эфире НСН гендиректор Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.
Авиадиспетчеры в аэропортах России недовольны, потому что их зарплаты не растут из-за закрытия воздушного пространства РФ для авиакомпаний из США и Евросоюза, рассказал гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН.
Накануне «Коммерсант» сообщил, что из-за нехватки сотрудников авиадиспетчеров в аэропортах Европы и США задерживаются и отменяются авиарейсы. По данным Европейской организации по безопасности воздушного движения, за последний год количество задержек рейсов в Европе увеличилось на 37%. Виктор Горбачев отметил, что России в ближайшем будущем не грозит такая проблема.
«У нас резко упали объемы перевозок, у нас нет иностранцев, которые пролетают транзитом здесь. Также у нас не так много внутренних и, тем более, международных полетов. В ближайшие пять-семь лет нам это не грозит. Подготовка авиадиспетчеров идет. При этом мы получали за пролет транзитом неплохие деньги. Наши диспетчеры недовольны, потому что зарплаты не растут, не индексируются. Хоть это и государственные люди, но деньги они получают от авиакомпаний, от частного сектора. Но кроме авиакомпаний они еще жили за счет транзита из Европы в Азию. А теперь маленького, но жирного кусочка, не хватает», - сказал Горбачев.
Он отметил, что в США и странах ЕС авиадиспетчеры могли устроить забастовку из-за недовольства, ряд сотрудников могли не выйти на работу или уволиться. По словам Горбачева, объем перевозок у США и ЕС также потерпел небольшое снижение.
«У нас, например, на законодательном уровне запрещены забастовки авиадиспетчеров, а у них они могут бастануть. Также у нас единая система для России, а у них действует евроконтроль. В Европе и США тоже не резко растут перевозки. В связи с тем, что они к нам теперь не летают, у них тоже есть небольшое снижение», - резюмировал Горбачев.
После начала спецоперации на Украине США, все страны Евросоюза, Великобритания, Канада и ряд других государств закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия тогда ответила зеркально, запретив пролет над своей территорией самолетам из 36 стран, напоминает «Радиоточка НСН».
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