«Кусочка не хватает»: Названы причины недовольства авиадиспетчеров России

«У нас резко упали объемы перевозок, у нас нет иностранцев, которые пролетают транзитом здесь. Также у нас не так много внутренних и, тем более, международных полетов. В ближайшие пять-семь лет нам это не грозит. Подготовка авиадиспетчеров идет. При этом мы получали за пролет транзитом неплохие деньги. Наши диспетчеры недовольны, потому что зарплаты не растут, не индексируются. Хоть это и государственные люди, но деньги они получают от авиакомпаний, от частного сектора. Но кроме авиакомпаний они еще жили за счет транзита из Европы в Азию. А теперь маленького, но жирного кусочка, не хватает», - сказал Горбачев.

Он отметил, что в США и странах ЕС авиадиспетчеры могли устроить забастовку из-за недовольства, ряд сотрудников могли не выйти на работу или уволиться. По словам Горбачева, объем перевозок у США и ЕС также потерпел небольшое снижение.

«У нас, например, на законодательном уровне запрещены забастовки авиадиспетчеров, а у них они могут бастануть. Также у нас единая система для России, а у них действует евроконтроль. В Европе и США тоже не резко растут перевозки. В связи с тем, что они к нам теперь не летают, у них тоже есть небольшое снижение», - резюмировал Горбачев.

После начала спецоперации на Украине США, все страны Евросоюза, Великобритания, Канада и ряд других государств закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия тогда ответила зеркально, запретив пролет над своей территорией самолетам из 36 стран, напоминает «Радиоточка НСН».

