СМИ: Пилоты летевшего в Москву самолета Azerbaijan Airlines увидели НЛО в небе
Пилоты самолета Azerbaijan Airlines на подлете к Москве столкнулись с неопознанными летающими объектами, передает Telegram-канал Aviaincident.
Самолет Airbus A320 совершал рейс из Гянджы в Москву и должен быть приземлиться в столичном аэропорту Внуково. Однако на подлете к Москве экипаж сообщил о светящихся объектах на высоте 1,9 тысячи метров. По словам пилотов, объекты были похожи на огонь. Инцидент произошел 20 января.
Командир самолет все же принял решение продолжить заход на посадку во Внуково. Авиалайнер благополучно приземлился.
Ранее пилоты самолета авиакомпании «Победа» зафиксировали фантомные метки на радаре, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru