Мало времени. Космонавт засомневался в успехе киносъемок на МКС

Для полноценной работы в условиях невесомости требуется гораздо больше времени, заявил Сергей Крикалев.

Деятели кино, попавшие на МКС, вряд ли успеют научиться по-настоящему работать в космосе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» космонавт Сергей Крикалев.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что киноэкипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко открыли люки и перешли с корабля «Союз МС-19» на МКС.

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«Адаптация проходит у всех по-разному. У кого-то она длится несколько часов, у кого-то несколько дней. Адаптация к болезни движения, как мы называем укачивание от воздействия невесомости, действительно очень индивидуальна. Это всё физиологические вещи, далее просто нужно научиться двигаться, научиться работать. За столь короткий период они чему-то, конечно, научатся, но, чтобы научиться более-менее нормально летать, как правило, нужно несколько месяцев. Чтобы сделать хорошие фотографии Земли высокого качества, нужно также несколько месяцев. Но это для фотосъемок, с кино, наверное, другая какая-то история», - отметил Крикалев.

Крикалев призвал не преувеличивать сложности, которые ждут съемочную группу в космосе.

«Это обычные трудности, с которыми встречаются все, кто летает, и профессионалы, и непрофессионалы, и туристы, у нас было их очень много. Для нас это не впервые, уже многие через это проходили. Ничего страшного не произойдет», - уверен космонавт.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, с чем столкнутся участники киноэкипажа на Международной космической станции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноСъемкиМКСКосмос
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