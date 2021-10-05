Рогозин назвал причину ручной стыковки киноэкипажа с МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что отправившийся в космос киноэкипаж перешёл на ручной режим стыковыки с МКС из-за сбоя в работе соответствующей системы, сообщает пресс-служба госкорпорации.

По его словам, в ЦУПе решили не рисковать и поручили выполнить маневр командиру экипажа Антону Шкаплерову.

Ранее российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-19» стартовал с космодрома Байконур, на его борту находятся кинорежиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, сообщает RT. На МКС кинематографисты впервые в истории проведут часть съёмок фильма под рабочим названием «Вызов».