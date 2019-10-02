Командиру SSJ-100 предъявлено обвинение по делу о катастрофе в Шереметьеве
Следствие предъявило обвинение командиру экипажа пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 Денису Евдокимову по уголовному делу об аварии в аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежал лайнер.
Катастрофа произошла 5 мая этого года. SSJ-100 направлялся из Москвы в Мурманск. После попадания в грозовой фронт самолёт возвратился в «Шерметьево» и пошел на посадку с полными баками топлива.
Из-за жёсткого приземления и «козления» лайнер загорелся. Часть пассажиров успели эвакуировать. Погиб 41 человек, в том числе один из членов экипажа.
Одной из версий трагедии рассматривается ошибка экипажа, вместе с тем, однако поступали многочисленные жалобы на проблемы в обслуживании и эксплуатации SSJ 100 по всей стране.
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