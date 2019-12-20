SuperJet 100 дважды не смог вылететь из Челябинска

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино, экипаж предпринял две попытки запустить двигатели, однако ни одна из них не увенчалась успехом.

В аэропорту также сообщили, что все 79 пассажиров смогут вылететь в столицу сегодня.

В начале ноября другой Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Тюмени из-за попадания в двигатель лайнера птицы, сообщал RT.

