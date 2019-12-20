SuperJet 100 дважды не смог вылететь из Челябинска
20 декабря 201910:56
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за технических неполадок.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино, экипаж предпринял две попытки запустить двигатели, однако ни одна из них не увенчалась успехом.
В аэропорту также сообщили, что все 79 пассажиров смогут вылететь в столицу сегодня.
В начале ноября другой Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Тюмени из-за попадания в двигатель лайнера птицы, сообщал RT.
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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов