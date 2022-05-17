В NASA заявили о профессиональных контактах с Роскосмосом

«Я могу вам сказать, что мы видели исключительно профессионализм со стороны космонавтов на МКС. Мы наблюдаем исключительно профессиональные отношения в центрах управления полетами в Москве и Хьюстоне, в том, как к людям из НАСА относятся в Москве, как относятся к людям из России в Хьюстоне», - цитирует главу NASA агентство ТАСС.

Ранее Нельсон заявил, что Соединенные Штаты надеются на то, что Россия продолжит работу по МКС до 2030 года.



