В NASA заявили о профессиональных контактах с Роскосмосом

Отношения между NASA и Роскосмосом по-прежнему исключительно профессиональны. Работа продолжается, несмотря на международную ситуацию, заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США он отметил, что представители NASA ощутили исключительный профессионализм на всех этапах сотрудничества с Роскосмосом.

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«Я могу вам сказать, что мы видели исключительно профессионализм со стороны космонавтов на МКС. Мы наблюдаем исключительно профессиональные отношения в центрах управления полетами в Москве и Хьюстоне, в том, как к людям из НАСА относятся в Москве, как относятся к людям из России в Хьюстоне», - цитирует главу NASA агентство ТАСС.

Ранее Нельсон заявил, что Соединенные Штаты надеются на то, что Россия продолжит работу по МКС до 2030 года.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РоскосмосNASA
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