В NASA заявили о профессиональных контактах с Роскосмосом
Отношения между NASA и Роскосмосом по-прежнему исключительно профессиональны. Работа продолжается, несмотря на международную ситуацию, заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.
Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США он отметил, что представители NASA ощутили исключительный профессионализм на всех этапах сотрудничества с Роскосмосом.
«Я могу вам сказать, что мы видели исключительно профессионализм со стороны космонавтов на МКС. Мы наблюдаем исключительно профессиональные отношения в центрах управления полетами в Москве и Хьюстоне, в том, как к людям из НАСА относятся в Москве, как относятся к людям из России в Хьюстоне», - цитирует главу NASA агентство ТАСС.
Ранее Нельсон заявил, что Соединенные Штаты надеются на то, что Россия продолжит работу по МКС до 2030 года.
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