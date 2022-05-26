Рогозин: ЕКА пытается разрушить связи Роскосмоса с партнерами
Европейское космическое агентство (ЕКА) пытается разрушить отношения Роскосмоса с традиционными партнерами. Об этом заявил директор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Представители Европейского космического агентства пытаются обрабатывать наших традиционных партнеров с целью разрушить их связи с Роскосмосом. Предлагают деньги и технологии, которые у них якобы есть. Об этом мне лично и неформально сообщили мои коллеги "на полях" встречи глав космических агентств стран-членов БРИКС», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Глава Роскосмоса отметил, что тезис ЕС о возможности заменить Россию в помощи, например, Индии в запуске пилотируемой программы смешон, пишет RT. По словам Рогозина, Брюссель и Париж «в этом деле понимают как сантехник в пианино, но изображают маэстро».
«Роскосмос подтверждает свою готовность помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике. Такая поддержка избавит вас от неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос», — подчеркнул глава госкорпорации.
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