Рогозин: ЕКА пытается разрушить связи Роскосмоса с партнерами

Европейское космическое агентство (ЕКА) пытается разрушить отношения Роскосмоса с традиционными партнерами. Об этом заявил директор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин: Российские космонавты не полетят на кораблях США

«Представители Европейского космического агентства пытаются обрабатывать наших традиционных партнеров с целью разрушить их связи с Роскосмосом. Предлагают деньги и технологии, которые у них якобы есть. Об этом мне лично и неформально сообщили мои коллеги "на полях" встречи глав космических агентств стран-членов БРИКС», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса отметил, что тезис ЕС о возможности заменить Россию в помощи, например, Индии в запуске пилотируемой программы смешон, пишет RT. По словам Рогозина, Брюссель и Париж «в этом деле понимают как сантехник в пианино, но изображают маэстро».

«Роскосмос подтверждает свою готовность помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике. Такая поддержка избавит вас от неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос», — подчеркнул глава госкорпорации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:РоскосмосДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры