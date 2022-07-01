Минтранс: 77 российских самолетов удерживаются за рубежом

77 самолетов российских авиакомпаний арестовано за рубежом, заявил в пятницу глава Минтранса РФ Виталий Савельев, передает ТАСС.

По его словам, всего в стране сейчас 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских.

«В целом ситуация нормальная… Парк достаточно большой», — сообщил министр в ходе итоговой коллегии ведомства.

Правительство утвердило комплексную программу развития российской авиатранспортной отрасли

Он также рассказал, что министерство транспорта борется за каждый самолет, находящийся за рубежом, и недавно удалось вернуть в Россию одно воздушное судно.

Ранее самарский губернатор Дмитрий Азаров предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре».

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ФОТО: РИА Новости
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