СМИ: ICAO заявила о проблемах с авиабезопасностью в России

Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщила о проблемах с обеспечением безопасности полетов в России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на закрытый бюллетень ICAO.

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В документе от 15 июня отмечается, что воздушные суда из РФ зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов нескольких государств, это становится причиной проблем с лицензиями на радиооборудование и сертификатами летной годности. Самолет может быть законно зарегистрирован только в одной стране.

Российским властям необходимо решить проблемы до 14 сентября. В противном случае будет официально объявлено о «существенных опасениях в области безопасности» в РФ.

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ТЕГИ:РоссияСамолетыГражданская Авиация
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