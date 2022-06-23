СМИ: ICAO заявила о проблемах с авиабезопасностью в России

В документе от 15 июня отмечается, что воздушные суда из РФ зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов нескольких государств, это становится причиной проблем с лицензиями на радиооборудование и сертификатами летной годности. Самолет может быть законно зарегистрирован только в одной стране.

Российским властям необходимо решить проблемы до 14 сентября. В противном случае будет официально объявлено о «существенных опасениях в области безопасности» в РФ.

