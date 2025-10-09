Проверки авиакомпаний проводятся регулярно, однако это вряд ли связано с ростом числа авиапроисшествий — напротив, статистика говорит о снижении числа авиаинцидентов по сравнению с прошлым годом. Об этом НСН заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Масштабные проверки ждут 51 российскую региональную авиакомпанию из-за роста авиапроисшествий вдвое по отрасли. Среди них — «Азимут», «Аврора», «Алроса», «Ижавиа» и другие. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на письмо замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина. Проверки коснутся как деятельности самих перевозчиков, так и выполнения ими техобслуживания самолетов и подготовки специалистов. Гусаров опроверг рост числа авиапроисшествий.

«Буквально позавчера я видел информацию от Росавиации, которая сообщала, что в этом году уровень авиапроисшествий значительно ниже, чем в 2024 году. Что касается проверок — они проводятся в рамках закона и прав контролирующих органов: Ространснадзора и Росавиации. Такие проверки проводятся регулярно, поэтому я сильно сомневаюсь, что будет какой-то массовый набег на авиакомпании, тем более, даже людей не хватит, чтобы сразу проверить 50 компаний. Допускаю, что имеется в виду план проверок на будущее. Связывать это с якобы снижением уровня безопасности не берусь», — сказал Гусаров.