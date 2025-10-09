«Изучат до винтика»: Какие проверки ждут российские авиакомпании
Ространснадзор и Росавиация регулярно проводят проверки авиакомпаний, нерадивых авиаперевозчиков по их итогам могут лишь сертификата эксплуатанта, сказал НСН Роман Гусаров.
Проверки авиакомпаний проводятся регулярно, однако это вряд ли связано с ростом числа авиапроисшествий — напротив, статистика говорит о снижении числа авиаинцидентов по сравнению с прошлым годом. Об этом НСН заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Масштабные проверки ждут 51 российскую региональную авиакомпанию из-за роста авиапроисшествий вдвое по отрасли. Среди них — «Азимут», «Аврора», «Алроса», «Ижавиа» и другие. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на письмо замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина. Проверки коснутся как деятельности самих перевозчиков, так и выполнения ими техобслуживания самолетов и подготовки специалистов. Гусаров опроверг рост числа авиапроисшествий.
«Буквально позавчера я видел информацию от Росавиации, которая сообщала, что в этом году уровень авиапроисшествий значительно ниже, чем в 2024 году. Что касается проверок — они проводятся в рамках закона и прав контролирующих органов: Ространснадзора и Росавиации. Такие проверки проводятся регулярно, поэтому я сильно сомневаюсь, что будет какой-то массовый набег на авиакомпании, тем более, даже людей не хватит, чтобы сразу проверить 50 компаний. Допускаю, что имеется в виду план проверок на будущее. Связывать это с якобы снижением уровня безопасности не берусь», — сказал Гусаров.
Собеседник НСН также пояснил, как проводятся проверки авиакомпаний.
«Такие проверки обычно проводятся комплексно. Проверяется все до малейшего винтика. Например, каждое воздушное судно сопровождается большим количеством документов, вплоть до каждой запчасти. У каждого лайнера по документам есть регламентные работы, прописано, когда и как они должны выполняться. Все это будет проверяться, специалисты смогут провести некий аудит воздушных судов, может быть, не всех, а выборочно. Также проверяется система подготовки летного состава — как проходит обучение по документам и фактически. Ведется проверка и финансовой составляющей — от нее, в частности, зависит возможность авиакомпании поддерживать надлежащий уровень безопасности полетов», — отметил эксперт.
В заключение Гусаров рассказал, какие последствия ждут авиакомпании в случае выявления нарушений.
«Если выявленные нарушения незначительные, дается срок на исправление, если же они существенные и могут повлиять на обеспечение безопасности полетов, то у авиакомпании может быть приостановлен сертификат эксплуатанта, выдаваемый Росавиацией. Обычно сертификат приостанавливается на период до трех месяцев, эта приостановка может быть продлена, если авиакомпания не исправит ошибки. Впоследствии сертификата могут лишить окончательно. В этом случае авиакомпания будет просто компанией с неким имуществом, а дальше собственники решат, что с ней делать. Как правило, если самолеты авиакомпании три месяца не летают, она набирает значительные долги, которые становятся для нее неподъемными. Даже возврат сертификата не является гарантией того, что она вернется в небо, — скорее всего, она обанкротится. Самолеты надо содержать, сотрудникам надо платить зарплату, а если авиакомпания не летает, значит, у нее нет выручки», — подытожил он.
Ранее Гусаров заявил, что технически создать аэротакси на базе самолетов несложно, но главная проблема в том, что такой транспорт не сможет летать в черте города, и весь его смысл теряется, так как есть вертолеты.
