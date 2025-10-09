Более 50 российских авиакомпаний ждут масштабные проверки

Они будут продолжаться до следующего декабря. Это связано с риском повторения у региональных авиаперевозчиков ситуаций, приведших к крушению самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», которое произошло 24 июля в Амурской области.

Замруководителя Ространснадзора Владимир Фонарев привел статистику авиакатастроф. Согласно ей, количество авиационных происшествий в 2024 году в сравнении с показателем годом ранее возросло с восьми до 17, а число погибших увеличилось с 12 до 37. Отмечается, что негативные тенденции связаны, прежде всего, с нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями.

Ранее

стало известно, что крушение Ан-24 под Тындой могло произойти из-за ошибки пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».