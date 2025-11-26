Низкая занятость украинцев в ФРГ усиливает нагрузку на экономику

Низкая доля трудоустроенных украинских беженцев в Германии усугубляет и без того тяжелое состояние немецкой экономики. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Он отметил, что ФРГ ежемесячно тратит порядка 600 миллионов евро на содержание украинских граждан, число которых превышает миллион. По его словам, приезжающие в Германию украинцы не ориентированы на поиск работы, а стремятся «отсидеться» и получить социальную поддержку наравне с местными жителями.

Белхароев напомнил, что сегодня украинцам доступно так называемое «гражданское пособие» — до 563 евро в месяц, при этом государство покрывает расходы на жилье и коммунальные услуги. Власти, по данным Bild, намерены сократить выплаты до уровня пособия для просителей убежища — 441 евро, чтобы стимулировать людей выходить на рынок труда.

Заявление эксперта прозвучало на фоне слов канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил, что работу находят лишь около 30% прибывших украинцев, тогда как в ряде других стран эта доля достигает 70-80%. Мерц также указал, что за два года Германия потеряла около 300 тысяч рабочих мест, а более 80 предприятий планируют сокращение 147,5 тысяч сотрудников, передает «Радиоточка НСН».

