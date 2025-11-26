Низкая занятость украинцев в ФРГ усиливает нагрузку на экономику

Низкая доля трудоустроенных украинских беженцев в Германии усугубляет и без того тяжелое состояние немецкой экономики. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Он отметил, что ФРГ ежемесячно тратит порядка 600 миллионов евро на содержание украинских граждан, число которых превышает миллион. По его словам, приезжающие в Германию украинцы не ориентированы на поиск работы, а стремятся «отсидеться» и получить социальную поддержку наравне с местными жителями.