Криминалист допустил, что иголка в батончике «Марс» могла появиться на складе

Иголка, обнаруженная в шоколадном батончике «Марс», который едва не съела школьница из Калуги, могла быть подложена на складе или в магазине. Такое мнение NEWS.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, компания-производитель заинтересована в сохранении репутации, поэтому вероятность преднамеренной подмены со стороны производителя он считает низкой. Игнатов предположил, что посторонний предмет мог попасть в товар во время разгрузки или при работе с продукцией в торговой точке.