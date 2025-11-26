Криминалист допустил, что иголка в батончике «Марс» могла появиться на складе

Иголка, обнаруженная в шоколадном батончике «Марс», который едва не съела школьница из Калуги, могла быть подложена на складе или в магазине. Такое мнение NEWS.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, компания-производитель заинтересована в сохранении репутации, поэтому вероятность преднамеренной подмены со стороны производителя он считает низкой. Игнатов предположил, что посторонний предмет мог попасть в товар во время разгрузки или при работе с продукцией в торговой точке.

«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки шоколадных батончиков Mars

Он также связал инцидент со «скрытыми действиями, направленными против России», отметив, что подобные сладости часто покупают дети.

Криминалист заявил, что иголку могли вставить так, чтобы не нарушить упаковку внешне, и допустил, что аналогичные случаи могут встречаться и с другими батончиками, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ПроизводствоШоколад

Горячие новости

Все новости

партнеры