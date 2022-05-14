Из-за антироссийских санкций начались трудности в работе NASA
Из-за санкций против России начались административные трудности в деятельности NASA, сообщает портал SpaceNews со ссылкой на советников американского ведомства по безопасности.
Бывший астронавт NASA, который входит в международную группу специалистов из России и Соединенных Штатов, заявил, что совместная работа в NASA испытывает последствия антироссийских санкций.
«Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности», — пишет Газета.ru.
Имеется ввиду сокращение или отмена рейсов в Москву, трудности в обслуживании кредитных карт российских банков, прекращение продажи товаров и услуг в России компанией Microsoft.
По словам Хелмс, NASA поддерживает партнерство, придерживаясь идеи «перекрестных полетов» астронавтов России и США.
Ранее генеральный директор «Роскомоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что космонавты РФ не полетят на кораблях США Boeing Starliner, даже если будут достигнуты договоренности с Национальным управлением по аэронавтике США (NASA).
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