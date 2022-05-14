Рогозин: Российские космонавты не полетят на кораблях США
Космонавты РФ не полетят на кораблях США Boeing Starliner, даже если будут достигнуты договоренности с Национальным управлением по аэронавтике США (NASA), заявил генеральный директор «Роскомоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Рогозина, американская сторона пытается поднять корабль в небо, но Россия не отправит в полет никого из своих космонавтов: «мы не можем рисковать их жизнями», отметил глава госкорпорации.
По словам Рогозина, возможность совершения перекрестных полетов с NASA начали обсуждать еще в 2021 году. Предложение выдвинула американская сторона, чтобы космонавты не утратили навыки полетов на российских кораблях.
Рогозин еще раз высказал уверенность в безопасности российских кораблей и, напротив, обратил внимание на ненадежности космических кораблей компании SpaceX, на которых «случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы».
В этой ситуации Рогозин отметил сложность в принятии решения о перекрестных полетах с участием российских космонавтом, в том числе Анны Кикиной, которая является единственной женщиной в российском отряде космонавтов.
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия уже выпала из тройки великих космических держав
«Если расставлять державы по их значимости, то на первом месте будет США, они получают результаты и тратят на космос больше, чем все остальные страны вместе взятые, они в глубоком отрыве. За второе и третье место сейчас воюют Европа в совокупности и Китай. А Россия движется в обратную сторону, снижает свою космическую активность, скоро уступит Японии и будет конкурировать с Индией», - прогнозирует глава Института космической политики.
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