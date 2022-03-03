«Перейдут на другую ракету»: Контрсанкции Роскосмоса назвали незначительными для США

Отказ Роскосмоса от поставок в США ракетных двигателей не станет чувствительным для американской авиакосмической отрасли, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ранее стало известно, что Роскосмос отказывается от поставок в США ракетных двигателей научно-производственного объединения «Энергомаш» . «Пусть летают в космос на своих мётлах», - сказал в этой связи глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.