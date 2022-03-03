«Перейдут на другую ракету»: Контрсанкции Роскосмоса назвали незначительными для США

Оставшись без российских двигателей, американцы перейдут на другую ракету, не ломая график запусков, сказал НСН Иван Моисеев.

Отказ Роскосмоса от поставок в США ракетных двигателей не станет чувствительным для американской авиакосмической отрасли, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ранее стало известно, что Роскосмос отказывается от поставок в США ракетных двигателей научно-производственного объединения «Энергомаш» . «Пусть летают в космос на своих мётлах», - сказал в этой связи глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Пусть летают на мётлах»: Рогозин объявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США
«Мы поставляем небольшое количество двигателей, на два запуска в год, годовая стоимость примерно $20 млн. Если эти поставки прекратятся, у американцев пара двигателей есть, за это время они пересядут на ракету "Атлас-5", как это было в 2014 году, когда у них была авария, или на ракеты Space X, которых очень много», - сказал Моисеев.

По его словам, этот переход не нарушит график американских запусков.

«Роскосмос» приостановит запуски с космодрома Куру после европейских санкций
«Это не очень много, в космических масштабах. Мы потеряем деньги, американцы потеряют время, которое потребуется для перехода. Двигатели у них есть, один запуск сейчас прошел, следующий – нескоро. За время, до следующего запуска они, не ломая график, перейдут на другую ракету», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» в ответ на европейские санкции принял решение приостановить взаимодействие с европейскими компаниями по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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