Предсказуемо и несправедливо. Эксперт о деле пилотов «Суперджета»

«Я еще в начале лета говорил, что у нас в принципе была системная ошибка с «Суперджетом» и подготовкой. Исходя из обстоятельств дела, из отчета, опубликованного МАК, я считаю, что делать капитана и второго пилота фигурантом уголовного дела, об этом объявят завтра, это необоснованно. Абсолютно несправедливо. Тяжесть статьи несоразмерна совершенному деянию. Все-таки если бы должной подготовки у Дениса не было, погибли бы все. И опять же, если бы самолет мог перевернуться, сгорели бы все заживо. Расследование не закончено, экспертиза еще тоже не закончена, я надеюсь, что что-то будет по-другому. Но всем уже давно было понятно, что будет уголовное дело к экипажу. Люди погибли, деньги страховая компания потратила, с кого-то все это нужно возмещать. У нас было три варианта возмещения: это экипаж, Шереметьево (который у нас сейчас связан непосредственно с Минтрансом), и Объединенная судостроительная корпорация. Естественно, предъявить эти обвинения двум членам экипажа гораздо проще и дешевле. Но несправедливо. Мы понимаем, что реального срока лишения свободы не будет, в лучшем случае будет домашний арест, который после завершения расследования и судебной тяжбы завершится тем, что они отбыли свое наказание, вот и все. Единственная проблема, что профессиональная карьера у них сломанная абсолютно. Здоровье потеряно, Денис Евдокимов очень серьезно пострадал. Он получил тяжелое химическое отравление. Ну и естественно, они лишатся всего своего имущества и средств к существованию после всех этих гражданских исков», - заключил он.

Сообщается, что сторона защиты просит провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть. Также запланирована проверка электро-дистанционных систем управления воздушным судном.

Инцидент произошел вечером 5 мая. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета он вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

