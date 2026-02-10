Сергей Пенкин сообщил о размере своей пенсии
Заслуженный артист России Сергей Пенкин 10 февраля отмечает 65-летие, сообщают «Известия».
Певец уже три года получает пенсию. «Когда в первый раз получил пенсию и сообщил дома об этом, мы все вместе посмеялись. 25 тысяч», — заявил исполнитель. При этом он указал, что заслуженные и народные артисты РФ, проживающие в Москве, получают к страховой пенсии по старости ежемесячную надбавку от столичного правительства за почетное звание.
Ранее это было 30 тысяч рублей, теперь эта сумма составляет 40 тысяч. Пенкин указал, что на этот возраст он себя не чувствует. «Жить надо сейчас, как в последний раз. Движение — это жизнь», — отметил певец.
До этого Пенкин объяснил, почему пропал с телеэкранов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
