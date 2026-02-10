Жители Киева перекрыли дороги из-за отсутствия электроэнергии и тепла
10 февраля 202606:16
В Киеве местные жители перекрыли дороги на ряде улиц из-за отсутствия электроснабжения и тепла, сообщил в соцсетях адвокат Ростислав Кравец.
По его словам, в домах уже неделю нет отопления, а в последние два дня полностью отсутствует электричество. По этой причине температура в квартирах опустилась до 6-8 градусов.
Отмечается, что группа ДТЭК не подает напряжение или подает одну фазу, и ни один из приборов не работает.
Ранее стало известно, что на Украине произошло каскадное отключение электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
