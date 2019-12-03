Летчики Шереметьева сочли несправедливым обвинение командира SSJ 100

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), произошедшей в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. Тогда при жесткой посадке самолет загорелся, погиб 41 человек. Как пишет «Коммерсант», не дожидаясь окончательных выводов Межгосударственного авиакомитета (МАК), следствие назвало единственным виновником катастрофы командира экипажа Дениса Евдокимова. Потерпевшими от его действий признаны 77 человек, включая второго пилота Максима Кузнецова. Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров сам Евдокимов не признает.

Такие выводы следствия было предсказуемыми, заявил в эфире НСН президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов.

«Ну, а кто будет виноват? Авиакомпания — "национальный перевозчик" или самолет — "проект страны"!? Если бы пилот погиб, то там вообще бы не разбирались ни в чем. МАК может проводить расследование несколько лет. Только сейчас были опубликованы выводы по катастрофе в Казани и в Ростове-на-Дону, это сколько лет прошло. Следственный комитет не ждет. А если обвинения выдвинуты, то оправдательного приговора ждать не стоит — их у нас меньше одного процента. Значит, выводы не будут сделаны, виновные руководители останутся работать. Это разве справедливо?», — возмутился он.

Теперь в произошедшем еще предстоит разбираться суду. По мнению Дельдюжова, в этой катастрофе есть и другие виновные.