Летчики Шереметьева сочли несправедливым обвинение командира SSJ 100
Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава заявил НСН, что выводы следствия были довольно предсказуемыми, так как обвинять компанию-перевозчика или производителя самолета было бы сложнее.
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), произошедшей в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. Тогда при жесткой посадке самолет загорелся, погиб 41 человек. Как пишет «Коммерсант», не дожидаясь окончательных выводов Межгосударственного авиакомитета (МАК), следствие назвало единственным виновником катастрофы командира экипажа Дениса Евдокимова. Потерпевшими от его действий признаны 77 человек, включая второго пилота Максима Кузнецова. Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров сам Евдокимов не признает.
Такие выводы следствия было предсказуемыми, заявил в эфире НСН президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов.
«Ну, а кто будет виноват? Авиакомпания — "национальный перевозчик" или самолет — "проект страны"!? Если бы пилот погиб, то там вообще бы не разбирались ни в чем. МАК может проводить расследование несколько лет. Только сейчас были опубликованы выводы по катастрофе в Казани и в Ростове-на-Дону, это сколько лет прошло. Следственный комитет не ждет. А если обвинения выдвинуты, то оправдательного приговора ждать не стоит — их у нас меньше одного процента. Значит, выводы не будут сделаны, виновные руководители останутся работать. Это разве справедливо?», — возмутился он.
Теперь в произошедшем еще предстоит разбираться суду. По мнению Дельдюжова, в этой катастрофе есть и другие виновные.
«Компания-то не учила пилота летать в этом режиме. Поэтому, как минимум тут виноват руководитель департамента по производству полетов, который формировал эту программу обучения и не включил в нее тренировку в этом режиме (ручном управлении — НСН). Причем на типах самолетов, на которых подобная система управления стоит — А-320 и А-330 – такая тренировка проводится, а на «Сухом» почему-то не проводили. Видно было, что на обычные движения по управлению самолет реагирует совершенно неадекватно. Естественно, это вызывало у пилота огромную эмоциональную нагрузку. Он пытался его поймать и управлять им», — подчеркнул авиаэксперт.
Вся эта ситуация вокруг катастрофы SSJ 100 способствует тому, что выпускники летных училищ избегают работы на этом самолете.
«Выпускники летных училищ стараются попасть на «Боинг» либо на А-320. На «Сухой» никто не хочет», — заявил президент Шереметьевского профсоюза лётного состава.
Ранее заслуженный конструктор России Алексей Игнатов заявил в эфире НСН, что считает предъявленное обвинение пилоту «абсолютно несправедливым». Он полагает, что проблему нужно искать в технических характеристиках самолета, которые привели к катастрофе.
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