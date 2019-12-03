Вина за гибель пассажиров SSJ в мае возложена на командира экипажа

3 декабря 201900:43

Следственный комитет возложил вину за гибель 41 человека в результате экстренной посадки SSJ100 в мае в аэропорту Шереметьево на командира экипажа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Так, по данным агентства, следователи вынесли такое решение по итогам завершения расследования.

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Командир рейса Денис Евдокимов обвиняется по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

Трагедия случилась 5 мая. Лайнер компании «Аэрофлот», следовавший в Мурманск, вернулся в московский аэропорт из-за попадания в грозу, и загорелся после аварийной посадки. Ранее обнародовали причину смерти людей в SSJ-100.


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Фото: Скриншот видео
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