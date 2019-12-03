Вина за гибель пассажиров SSJ в мае возложена на командира экипажа
Следственный комитет возложил вину за гибель 41 человека в результате экстренной посадки SSJ100 в мае в аэропорту Шереметьево на командира экипажа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Так, по данным агентства, следователи вынесли такое решение по итогам завершения расследования.
Командир рейса Денис Евдокимов обвиняется по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).
Трагедия случилась 5 мая. Лайнер компании «Аэрофлот», следовавший в Мурманск, вернулся в московский аэропорт из-за попадания в грозу, и загорелся после аварийной посадки. Ранее обнародовали причину смерти людей в SSJ-100.
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