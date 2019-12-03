Вина за гибель пассажиров SSJ в мае возложена на командира экипажа

Следственный комитет возложил вину за гибель 41 человека в результате экстренной посадки SSJ100 в мае в аэропорту Шереметьево на командира экипажа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Так, по данным агентства, следователи вынесли такое решение по итогам завершения расследования.