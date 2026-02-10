СМИ: Участница покушения на генерала Алексеева была лишена родительских прав
Участница покушения на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая была лишена родительских прав на двух сыновей, сообщает ТАСС.
Как заявил сосед Серебрицкой Вадим, один ее сын, после того как мать уехала, был зависим от алкоголя и наркотиков. Серебрицкая специально перечисляла деньги напрямую в магазин, только на продукты, для того чтобы он не мог купить алкоголь.
Также около 20 лет назад Серебрицкая в собственном гараже занималась продажей одежды «секонд-хенд», после чего уехала в Москву.
Следствие назвало заказчиком преступления спецслужбы Украины. Двое задержанных дали признательные показания. Ещё одной пособнице удалось скрыться на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Участница покушения на генерала Алексеева была лишена родительских прав
- Жители Киева перекрыли дороги из-за отсутствия электроэнергии и тепла
- Сергей Пенкин сообщил о размере своей пенсии
- СМИ: ФАС вступилась за маркетплейсы в вопросе реализации продуктов питания
- Каждый второй зуммер считает ипотеку «кабалой»
- СМИ: Маркировка кофе спровоцирует всплеск «серого» рынка
- В Госдуме заявили, что на Олимпиаде в Милане всё сделано через заднее место
- ЕС хочет создать альтернативу Visa и Mastercard для уменьшения зависимости от США
- ЕС введет санкции против портов Индонезии и Грузии, торгующих российской нефтью
- Россияне установили рекорд по визитам в Северную Корею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru