«Необъяснимо» хуже прогноза: На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
Ученые фиксируют рекордные волнения на Солнце, сбои в работе орбитальных спутников и предупреждают метеозависимых. К Земле приближается одна из сильнейших магнитных бурь, но исследователи призывают сохранять спокойствие и не переживать.
Землю накрыла магнитная буря планетарного масштаба, которая достигла уровня G4.66. Это практически максимальный показатель (G5). Астрономы предсказывают, что 12 ноября 2025 года первое пятно достигнет планеты. Пик воздействия на человека прогнозируется на середину суток. Космические аппараты на орбите уже почувствовали воздействие и передают искаженные значения. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый, из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1-G2. Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток», - сообщили там.
Ученые говорят, что прогноз на сутки фактически отсутствует, поскольку аппаратура передает неточные и искаженные данные, а модели прогнозирования уже неактуальны.
«Можно лишь понять, что в окрестностях Земли регистрируются исключительно высокие плотность и температура плазмы, превышающие обычные в десятки раз, а также очень большие значения индукции магнитного поля, находящиеся на уровне исторических пиков. Остается ждать в течение суток удар основного из трех солнечных выбросов», - отмечают в лаборатории.
Поток заряженных солнечных частиц настолько интенсивный (в 10 тысяч раз сильнее обычного), что создает помехи для аппаратуры вне защитного действия магнитосферы, полностью засыпая детекторы телескопов.
ЧТО ТАКОЕ МАГНИТНАЯ БУРЯ?
Активность на Солнце периодически приводит к тому, что с поверхности звезды совершается выброс плазмы. Если он направлен точно в сторону Земли и достигает ее магнитного поля с подходящей скоростью, то происходит магнитная буря. При столкновении плазменный выброс способен повлиять на самочувствие метеозависимых людей и серьезно нарушить работу техники. На данный момент ученые могут прогнозировать такие события лишь в общих чертах, поскольку невозможно определить заранее, где и когда произойдет вспышка, уточняют в ИКИ РАН.
Магнитные бури также способны привести к неожиданным природным явлениям, о чем рассказал НСН ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.
«При сильной буре возможно появление полярного сияния даже в широтах далеких от полюсов, например, на широте Москвы или даже Сочи», — указал он.
Пик полярных сияний сейчас наблюдается в США и Канаде, но явление 12 ноября зафиксировали и в России. Кое-где буря вызвала полярные сияния редких красных оттенков.
КОМУ БОЯТЬСЯ БУРИ?
Большинство россиян могут не замечать магнитных бурь, особенно, если они не являются сильными. События уровня G4-G5 могут повлиять на метеозависимых людей. Однако мнения экспертов по этому вопросу разделены. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал НСН, что периоды магнитных бурь опасны для всех, кто ослаблено себя чувствует.
«Во время магнитной бури могут проявляться симптомы болезни, о которой человек даже не подозревал. Здоровый организм на магнитную бурю не реагирует, но если он заболел, то магнитная буря станет для него одним из испытаний. Она смещает систему адаптации, и организм в этот момент не может себя защитить, поэтому и возникают неприятные или болезненные ощущения», — заявил он.
Врач добавил, что главное в такой ситуации — снизить физическую нагрузку и не нагружать организм.
С такой позицией не согласился заместитель директора Института прикладной геофизики Вадим Коломин в разговоре с НСН. По его словам, никакого эффекта на человека солнечная активность не оказывает.
«Во время магнитных бурь всегда задают вопрос, как вспышки на Солнце влияют на людей? Мы деликатно говорим, что достоверных данных о влиянии на людей у нас нет. Это психосоматика», — подчеркнул он.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Солнце является постоянным объектом наблюдения ученых. В середине октября сотрудники ИКИ РАН наблюдали его повышенную активность: с 12 по 14 октября там зафиксировали более 20 вспышек, включая три класса М, а также крупнейший в 2025 году протуберанец. 23 октября ученые зафиксировали вспышку, которой присвоили мощность X10 - X15. Отметим, что вспышки класса X — самые мощные. Каждый следующий класс (A→B→C→M→X) в 10 раз сильнее предыдущего. Впрочем, директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович заявил НСН, что этот период продлится недолго, а в будущем человечество забудет про новости о выбросах и магнитных бурях.
«Сейчас идет период максимума солнечной активности, который длится 11-12 лет. Сейчас много новостей про Солнце, а через два-три года вообще новостей не будет», — сказал он.
На Солнце также почти полностью исчезли пятна. Речь идет о той стороне звезды, которая повернута к Земле. Об этом сообщал Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые отмечают, что это может повлиять на уменьшение числа вспышек, а значит и количество магнитных бурь. Аналогичную динамику можно предположить и для обратной стороны Солнца, добавили исследователи.
