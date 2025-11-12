Землю накрыла магнитная буря планетарного масштаба, которая достигла уровня G4.66. Это практически максимальный показатель (G5). Астрономы предсказывают, что 12 ноября 2025 года первое пятно достигнет планеты. Пик воздействия на человека прогнозируется на середину суток. Космические аппараты на орбите уже почувствовали воздействие и передают искаженные значения. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый, из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1-G2. Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток», - сообщили там.

Ученые говорят, что прогноз на сутки фактически отсутствует, поскольку аппаратура передает неточные и искаженные данные, а модели прогнозирования уже неактуальны.



«Можно лишь понять, что в окрестностях Земли регистрируются исключительно высокие плотность и температура плазмы, превышающие обычные в десятки раз, а также очень большие значения индукции магнитного поля, находящиеся на уровне исторических пиков. Остается ждать в течение суток удар основного из трех солнечных выбросов», - отмечают в лаборатории.