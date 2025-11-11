Россиянам могут разрешить не ходить на работу в период магнитных бурь
Партия «Коммунисты России» инициировала обращение в Минздрав и Минтруд с требованием законодательно закрепить право россиян на освобождение от работы с сохранением заработной платы в периоды магнитных бурь, сообщает издание «Абзац» со ссылкой на председателя партии Сергея Малинковича.
Согласно инициативе, метеозависимые граждане должны получать оплачиваемые выходные дни при ухудшении самочувствия, связанного с геомагнитной активностью. Особое внимание уделяется лицам с диагностированными проблемами артериального давления, а также тем, у кого ранее фиксировались случаи потери сознания на рабочем месте во время магнитных бурь.
Для работников, не имеющих медицинского подтверждения своего состояния, предлагается альтернатива в виде временного перехода на удалённый формат работы. Парламентарий отметил, что в условиях усиления солнечной активности соблюдение покоя становится необходимым условием сохранения здоровья, и призвал внести соответствующие изменения в трудовое законодательство.
Магнитная буря может стать дополнительным фактором, который выявляет заболевание, заявил НСН врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам могут разрешить не ходить на работу в период магнитных бурь
- СМИ: Индия перешла с российской нефти на американскую и ближневосточную
- СМИ: Между Россией и КНДР возводится мост через реку Туманная
- СМИ: Экс-замминистра и депутата заметили среди гостей подпольной секс-вечеринки
- В ФРГ сочли риторику Зеленского о «Дружбе» угрозой союзникам
- Эксперты: Из-за нового сбора подорожает электроника
- Греф пришёл на встречу с Путиным с «умным» кольцом
- Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России
- В России появится сбор на электронные устройства
- Белоруссия запретила продукцию российского производителя маршмеллоу «Конфектум»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru