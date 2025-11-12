На Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G4.7

Очень сильная магнитная буря, которая почти достигла высшего уровня G5, фиксируется на Земле. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Текущий уровень бури - G4.66, до высшего значения не хватает всего 1/3 балла. Специалисты объяснили происходящее приходом к планете первого из трех плазменных облаков, которые ожидаются в течение суток в связи с экстремальным ростом вспышечной активности в последние дни.

«Движущееся сейчас последним облако плазмы от вчерашней, самой сильной, вспышки года X5.1, из-за своих измеренных рекордных скоростей уже догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака и... толкает и сдавливает их, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики», - подчеркнули в лаборатории.

По сведениям экспертов, работающие около планеты космические аппараты передают сильно искаженные данные. Однако специалисты считают, что основной выброс плазмы от вспышки X5.1 еще не пришел к Земле.

Накануне лаборатория зафиксировала на Солнце самую крупную вспышку 2025 года мощностью X5.15, пишет Ura.ru.

