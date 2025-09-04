Большинство астероидов задевают атмосферу Земли по касательной, поэтому не наносят весомого ущерба, так что их можно не бояться, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в разговоре с НСН.

Так он прокомментировал новости о том, что астероид размером в 22 метра пролетел внутри лунной орбиты в 200 тысячах километрах от Земли в среду в 18 часов вечера по московскому времени. Ученые впервые заметили его еще 18 августа и следили за его движением.