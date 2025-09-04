Учёный объяснил, почему можно не бояться астероидов
Астероиды на орбите Луны не являются опасными, да и большинство из них сгорают в атмосфере, заявил НСН Анатолий Петрукович.
Большинство астероидов задевают атмосферу Земли по касательной, поэтому не наносят весомого ущерба, так что их можно не бояться, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в разговоре с НСН.
Так он прокомментировал новости о том, что астероид размером в 22 метра пролетел внутри лунной орбиты в 200 тысячах километрах от Земли в среду в 18 часов вечера по московскому времени. Ученые впервые заметили его еще 18 августа и следили за его движением.
«Сейчас астероид находится на безопасном расстоянии: 200 тысяч километров — это очень далеко. Радиус Земли составляет шесть тысяч километров, а 200 — это где-то на полпути к Луне, то есть нет никаких шансов, что он попадет на Землю. Это свидетельствует о том, что космос не пустой и мимо нас что-то пролетает. В нашу атмосферу попадает довольно много мелких тел, но мы просто их не замечаем, а за всеми крупными следят телескопы, но пока ничего опасного они не нашли. Даже если астероид находится в орбите Луны, то это тоже не проблема. Мы же видим из окна машины, которые проезжают на дороге, но они не представляют угрозы для нас, только если выбежать на середину шоссе. К тому же эти небесные тела не могут остановиться или как-то изменить траекторию, они движутся прогнозируемо», — подчеркнул он.
Петрукович добавил, почему нельзя разбираться с опасными небесными телами в космосе.
«Никто не может уничтожать астероиды, так как они движутся с большой скоростью, и нет у нас таких средств, чтобы их как-то сбить. За ними ведутся наблюдения, их довольно много подлетает к Земле, но их траектории легко высчитать с помощью законов Ньютона. Чаще всего они прилетают по касательной и сгорают. Они не так часто могут навредить, так как астероиды редко входят в атмосферу вертикально вниз, чтобы устроить серьезное столкновение, но если так происходит, то опасными могут быть объекты от 10 метров и шире. Если астероид размеров в 100 метров и больше, то тогда последствия ощутит весь мир», — заключил он.
Ранее Петрукович объяснил НСН, зачем человечеству интересно возвращаться на Луну.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бизнесмен из Бразилии завещал Неймару миллиард долларов
- «Дразнят медведя»: Германия отправила Украине ракеты «Таурус» по частям
- Генетик объяснил стирание следов Ким Чен Ына после переговоров
- Учёный объяснил, почему можно не бояться астероидов
- СМИ: Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
- Филолог объяснил, почему «кринж» не угрожает русскому языку
- «Аренда за 0» и зарплаты: Как Камчатка привлекает в регион молодежь
- Россиянам объяснили, о чем нельзя просить Бога
- Охлобыстин сыграет в новой экранизации «Сказки о потерянном времени»
- На Камчатке пожаловались на кадровый голод в рыбопромышленности и судоходстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru