«На Луне всего много, но собрать то, что там лежит в концентрированном виде, и доставить на Землю будет дороже, чем любой другой способ добычи на Земле. Пока наша задача – в течение ближайших пяти лет попытаться вернуть человека на Луну. Одно дело – привезти туда луноход, человека, проехать пару километров, собрать образцы и улететь, другое дело – открыть более или менее постоянное производство, которое должно поддерживать само себя, добывать энергию, ремонтироваться. Потом это оборудование должно будет доставляться к Земле. Известно, как привозили грунт с Луны СССР и Китай: с Земли взлетает двадцатитонная ракета (в нашем случае – “Протон” или “Ангара”), а на Землю возвращается килограмм грунта с Луны. Это очень дорогостоящая процедура с точки зрения техники, количества топлива и многоступенчатости ракеты. На подготовку такой миссии уйдет не меньше 15 лет», – сказал Петрукович.

Собеседник НСН отметил, что подобные миссии обязательно должны быть международными.

«Проекты такого рода и масштаба однозначно должны быть международными, потому что это снижает их цену, повышает надежность и объединяет конкурентные преимущества каждой из сторон, но все это должно корреспондироваться с ценой ресурсов на Земле. Не забывайте, что есть еще Мировой океан; когда дойдет дело до лунных ресурсов, пока еще не совсем ясно», – подытожил он.

Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев заявил, что весь проект отправки экспедиций на Марс надо начинать с нуля, разработка займет не меньше 30 лет при хорошем финансировании.

