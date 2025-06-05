Добычу полезных ископаемых на Луне сочли слишком затратной
Добыча полезных ископаемых на Луне возможна не раньше чем через 15 лет, пока перед учеными стоит задача вернуть человека на Луну в течение пяти лет, сказал НСН Анатолий Петрукович.
Такие миссии, как добыча на Луне полезных ископаемых, обязательно должны быть международными, однако случится это не раньше, чем через 15 лет, из-за слишком высокой стоимости строительства производства и доставки ископаемых на Землю. Об этом НСН заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
На Луне могут быть запасы металлов платиновой группы общей массой до 30 тысяч тонн и стоимостью до $1 трлн, сообщило издание Times со ссылкой на британских ученых. По мнению ученых, главная причина платинового изобилия – воздействие астероидов на поверхность спутника Земли. Петрукович отметил, что добыть полезные ископаемые на Луне можно будет не раньше чем через 15 лет из-за дороговизны миссии.
«На Луне всего много, но собрать то, что там лежит в концентрированном виде, и доставить на Землю будет дороже, чем любой другой способ добычи на Земле. Пока наша задача – в течение ближайших пяти лет попытаться вернуть человека на Луну. Одно дело – привезти туда луноход, человека, проехать пару километров, собрать образцы и улететь, другое дело – открыть более или менее постоянное производство, которое должно поддерживать само себя, добывать энергию, ремонтироваться. Потом это оборудование должно будет доставляться к Земле. Известно, как привозили грунт с Луны СССР и Китай: с Земли взлетает двадцатитонная ракета (в нашем случае – “Протон” или “Ангара”), а на Землю возвращается килограмм грунта с Луны. Это очень дорогостоящая процедура с точки зрения техники, количества топлива и многоступенчатости ракеты. На подготовку такой миссии уйдет не меньше 15 лет», – сказал Петрукович.
Собеседник НСН отметил, что подобные миссии обязательно должны быть международными.
«Проекты такого рода и масштаба однозначно должны быть международными, потому что это снижает их цену, повышает надежность и объединяет конкурентные преимущества каждой из сторон, но все это должно корреспондироваться с ценой ресурсов на Земле. Не забывайте, что есть еще Мировой океан; когда дойдет дело до лунных ресурсов, пока еще не совсем ясно», – подытожил он.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев заявил, что весь проект отправки экспедиций на Марс надо начинать с нуля, разработка займет не меньше 30 лет при хорошем финансировании.
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