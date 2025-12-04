В Якутии глава села умер на глазах у жителей во время игры в волейбол

Глава села Черкех в Якутии умер во время игры в волейбол, правоохранители начали проверку. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

В соцсетях ранее появились сообщения о том, что 57-летний глава села Андрей Семенов потерял сознание, играя в волейбол, и скончался на глазах у местных жителей. Следком подтвердил достоверность данных.

«По данному факту следственными органами... проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», - отметили в ведомстве.

СК подчеркнул, что смерть носит некриминальный характер.

Ранее СМИ сообщили о смерти известного юриста из Владивостока Андрея Капустина во время пересадки волос. Мужчине было 32 года, пишет 360.ru.

