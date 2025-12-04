Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом рассказали в Кремле.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени.
«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», - указали в Кремле.
Россияне могут задать свои вопросы главе государства через сайт программы, посредством СМС- или ММС-сообщений, в специальном мобильном приложении, через официальные группы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и чат-бот в мессенджере MAX. Прием вопросов стартует в 15:00 мск 4 декабря.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия Владимира Путина пройдет без прямых включений с мест, пишет 360.ru.
