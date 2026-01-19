Пассажирам раскрыли, будет ли безопасно летать на «расконсервированных» самолетах
Расконсервирование самолета - это сложный процесс, связанный с многочисленными техническими проверками, так что никто не пустит в эксплуатацию неисправный самолет, заявил НСН Федор Борисов.
Любая возможность восполнить отечественный парк самолетов - позитивна для рынка, а к расконсервации старых бортов прибегали в ситуации санкционного давления и другие страны. Об этом НСН рассказал руководитель аналитического центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Федор Борисов.
Российские авиаперевозчики в 2026–2027 годах пополнят парки расконсервированными самолетами советской и иностранной постройки, чтобы поддержать растущий пассажиропоток. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Ростех» и другие источники. Так, «Ростех» уже вернул в строй девять Ту-204-214, два Ил-96 и один Ан-148, которым, по оценке экспертов, до 30 лет. Борисов отметил, что это абсолютно нормальная практика.
«Выбытие самолетов действительно происходит, однако значительно более низкими темпами, чем это ожидалось в начале санкционного противостояния. Планы по выбытию были озвучены руководством Росавиации - около 300 самолетов к 2030 году. Поэтому, безусловно, необходимо их восполнить. В первую очередь мы ждем новых отечественных "Ту", серийных. Но в то же время, сегодня, в ситуации с возникающим дефицитом флота, любая возможность его пополнить оказывает положительное влияние на рынок. Поэтому то, что удается восстанавливать часть самолетов до истечения летной годности, это позитивная новость. По этому пути шли и другие страны, которые сталкивались с санкционным давлением. Но, тем не менее, в первую очередь восполнение выбывающего парка связывается с выпуском новых отечественных судов», - рассказал он.
При этом собеседник НСН развеял опасения о том, что на суднах с таких сроком эксплуатации может быть небезопасно летать.
«Не бывает старых самолетов, бывают самолеты, соответствующие летной годности и несоответствующие. Расконсервация самолета - это не просто взяли, бирки сняли и запустили. Должна все время соблюдаться летная годность. Это сложный процесс, когда производится всесторонняя техническая оценка воздушного судна. Поэтому никто в здравом уме неисправный самолет, безусловно, не выпустит», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») впервые покажет за границей новейшие российские гражданские самолеты Ил-114-300 и SJ-100, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приставы передадут Лурье ключи от квартиры Долиной 19 января
- Россиян предупредили о росте цен на перелеты из-за новых правил для авиакомпаний
- Пассажирам раскрыли, будет ли безопасно летать на «расконсервированных» самолетах
- Кабмин направит 93 млрд рублей на развитие Крыма в 2026 году
- Россиянину дали 13 лет колонии за шпионаж в пользу Швеции
- ЦБ попросил суд ликвидировать «Индустриальный сберегательный банк»
- В Иркутской области задержан подозреваемый в подготовке теракта
- Президент Сирии отменил свой визит в Германию
- Вложены миллиарды: Роскомнадзор анонсировал новые блокировки и удаления
- В Китае при взрыве на металлургическом заводе пострадали 84 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru