Конструкторы ранних моделей Sukhoi Superjet 100 могли не укрепить дополнительно левую дверь самолета, и теперь бортпроводникам тяжело ее закрывать, при этом пассажирам ничего не угрожает. Такой дефект есть у всех авиакомпаний, поделился бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с НСН.

У 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 выявлены конструкторские недостатки в крепеже фюзеляжа. Об этом Росавиацию предупредил производитель воздушных судов — ПАО «Яковлев». Агентство уже предписало авиакомпаниям провести проверку машин, выпущенных в 2016 году. Об этом сообщили «Известия». Эксперт отметил, что у более старых моделей действительно наблюдаются проблемы после нескольких лет эксплуатации.