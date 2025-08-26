Авиаэксперт назвал главную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
У всех авиапроизводителей есть общее слабое место, но раннее производство Sukhoi Superjet 100 уделило проблеме недостаточно внимания, заявил НСН Павел Герасимов.
Конструкторы ранних моделей Sukhoi Superjet 100 могли не укрепить дополнительно левую дверь самолета, и теперь бортпроводникам тяжело ее закрывать, при этом пассажирам ничего не угрожает. Такой дефект есть у всех авиакомпаний, поделился бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с НСН.
У 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 выявлены конструкторские недостатки в крепеже фюзеляжа. Об этом Росавиацию предупредил производитель воздушных судов — ПАО «Яковлев». Агентство уже предписало авиакомпаниям провести проверку машин, выпущенных в 2016 году. Об этом сообщили «Известия». Эксперт отметил, что у более старых моделей действительно наблюдаются проблемы после нескольких лет эксплуатации.
«Я знаком с устройством Sukhoi Superjet 100 и его эксплуатацией и могу сказать о том, что со временем у ранних моделей проседает передняя левая дверь. Это дефект, который проявляется исключительно в рамках регулярной эксплуатации: образуется небольшой зазор, и дверь проседает, ее невозможно открыть, не приподняв. Этот конструктивный недочет на ранних версиях исправился в дальнейшем, потому что были жалобы “Аэрофлота”, обратили на это внимание. Эта проблема не была замечена сразу, потому что эксплуатация не была настолько интенсивной, как сейчас, то есть ресурс креплений не был выработан. Выявить этот недочет для исправления раньше было невозможно», — указал он.
Герасимов рассказал, что недочет российского производителя типичен для всего мира.
«У старых воздушных судов эта проблема проявляется практически у всех производителей. Всем известно, что передняя левая дверь имеет размеры больше, чем правая. Соответственно, ее каркас и крепления должны быть усилены. К сожалению, при старте производства Sukhoi Superjet 100 это не было сделано. Поэтому просадка такой двери, которая у старых бортов происходит через 15 лет эксплуатации, здесь произошла спустя пару лет. Я боюсь, что если именно производитель не скажет о том, что он в рамках обслуживания бортов заменит дверные петли, то пока компании будут продолжать летать в таком же ключе. Никто ничего делать не будет. Но это проблема только осложняет пользование лайнером для бортпроводников, а к безопасности перевозок это не имеет никакого отношения», — подчеркнул он.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев рассказал НСН, сколько самолетов необходимо России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы Следственного комитета
- Суд в Москве заочно арестовал блогера Алекса Лесли
- Мерц пригрозил ужесточением санкций, если не будет встречи Путина с Зеленским
- Авиаэксперт назвал главную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
- Популярность России в арабских странах объяснили деловыми поездками
- Нарушения выявлены после массового отравления детей на турбазе в Дагестане
- «Алиса», «Кипелов» и «Пилот» сыграют на фестивале «ДК Горбунова — Легенда русского рока»
- Минздрав предложил сделать все бюджетные места медобразования целевыми
- «Зачем эти пугалки?»: Онищенко обрушился на статьи о свином и гонконгском гриппе
- В отрасли назвали необходимое число самолетов для российского рынка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru