Импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
Самолет «Суперджет», импортозамещенный производственным центром «Яковлев», совершил свой первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
Полет проходил на высотах до 3000 метров и продолжался 54 минуты, самолет развивал скорости до 343 км/ч, пишет Ura.ru. «Суперджет» пилотировали летчики-испытатели Леонид Чикунов, Дмитрий Деменев и инженер-испытатель Денис Велижанин, отмечает «Свободная пресса».
«В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», — указали в министерстве.
Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что полет созданного по программе импортозамещения систем и компонентов «Суперджета» – это успех предприятий, входящих в контур управления госкорпорации «Ростех».
«Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать ... собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», — подчеркнул министр.
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