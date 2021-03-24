Из-за санкций США самолеты в России заменят на поезда
Авиаэксперт рассказал НСН, почему российское гражданское авиастроение полностью зависит от США и Европы, и когда в России появятся свои самолеты.
Через два-три года Россия будет летать на своих собственных самолетах. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Ранее сегодня вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что новые санкции США с сентября могут затронуть авиаотрасль. Он допустил разрыв действующих контрактов и производственных связей из-за потенциальных запретов на экспорт определенных технологий в ней и в других отраслях.
«Это большая проблема, но она решаемая — покатаемся на поездах, а через два-три года будем летать на своих собственных самолетах», — заявил Сытник.
Он добавил, что большими неприятностями американские санкции обернутся, в частности для авиакомпании «Аэрофлот», которая эксплуатирует по большей части американские «Боинги». Также, по его словам, есть опасения, что будут разорваны контракты с фирмами Collins, Honeywell, могут прекратиться поставки по космосу в плане использования ГЛОНАСС и GPS.
Он уточнил, что российское самолетостроение на 15-25% использует комплектующие, изготовленные в Европе и в США. В частности, в Sukhoi Superjet - 85% зарубежных комплектующих. Авиаэксперт добавил, что в случае разрыва контрактов в России возникнет дефицит самолетов, ряд проектов окажутся под угрозой.
«Так как США контролируют всю Европу, то и ввод нашего самолета МС-21 тоже под угрозой, потому что очень много деталей идет оттуда. Если сейчас эти контракты будут разорваны, то на наш самолет Sukhoi Superjet New нужно будет делать какие-то отечественные заменители агрегатов, деталей, подшипников. В этом нет ничего страшного. Оттого, что нас не хватит два-три десятка самолетов на год-полтора, ничего не изменится», — считает Сытник.
Российская гражданская авиация, по мнению члена комиссии при президенте по вопросам развития авиации, нуждается в самолетах, полностью состоящих из российских комплектующих. И возможность восстановить отечественный авиапром есть.
«Мы же свои самолеты уничтожили при помощи Росавиации и Минтранса вместе с тогдашним правительством Дмитрия Медведева. Мы уже порезали свои ИЛ-86, Ту-154. Гражданскую авиацию разрушали целенаправленно и сейчас мы полностью зависим от американцев и французов. Если они прекратят поставки самолетов, то мы будем летать только на китайских, пока свои не выпустим. Можно запустить Ту-204, 214. У них такие же характеристики, как у «Боингов» — 210 пассажиров, скорость 950 километров в час — только надо вложить деньги. У нас есть свой самолет, двигатель, авионика — все российское. На Ту-204 вообще ничего американского или европейского нет, но он не нужен был правительству и руководителям от авиации. Мы можем его запустить: заводы есть, люди есть, материалы есть. Максимум через три года мы сможем полностью не зависеть от США и полностью закрыть внутренний рынок», — заключил Сытник.
Минторг США 18 марта объявил о новых санкциях в отношении России из-за ситуации с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, которые касаются торговых ограничений. Вне объявленных ограничений на экспорт и реэкспорт до 1 сентября 2021 года остаются Международная космическая станция (МКС), самолеты, суда и космические аппараты. Однако осенью эти исключения будут отменены.
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