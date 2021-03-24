Из-за санкций США самолеты в России заменят на поезда

Через два-три года Россия будет летать на своих собственных самолетах. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

Ранее сегодня вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что новые санкции США с сентября могут затронуть авиаотрасль. Он допустил разрыв действующих контрактов и производственных связей из-за потенциальных запретов на экспорт определенных технологий в ней и в других отраслях.

«Это большая проблема, но она решаемая — покатаемся на поездах, а через два-три года будем летать на своих собственных самолетах», — заявил Сытник.