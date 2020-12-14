Росавиация представит в 2021 году новые меры господдержки авиакомпаний
14 декабря 202009:23
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в начале следующего года создаст программу дополнительной господдержки авиакомпаний, передает ТАСС.
Ныне действующие меры позволили авиакомпаниям сохранить авиаперсонал не ниже 90% от численности на начало года.
Власти в текущем году выделили авиаотрасли 23,4 млрд рублей для оплаты вывозных рейсов туристов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru