Росавиация представит в 2021 году новые меры господдержки авиакомпаний

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в начале следующего года создаст программу дополнительной господдержки авиакомпаний, передает ТАСС.

Ныне действующие меры позволили авиакомпаниям сохранить авиаперсонал не ниже 90% от численности на начало года.

Власти в текущем году выделили авиаотрасли 23,4 млрд рублей для оплаты вывозных рейсов туристов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосподдержкаАвиакомпанииРосавиация
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