Российские власти не исключили разрыва контрактов с США из-за санкций

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что введённые США санкции дают им возможность в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции, сообщает РИА Новости.

По его словам, под определение «высокотехнологичная продукция» можно подвести «всё что угодно».

«В том-то и дело, те контракты, которые захотят, разорвут... в одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и обеспечивать реализацию своих собственных интересов. И предупреждать не будут», - подчеркнул Борисов.

Ранее Министерство торговли США расширило ограничения в отношении России, сообщает RT. В частности, Россию внесли в список государств, с которыми запрещён экспорт и импорт оружия, а некоторые исключения по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября.

