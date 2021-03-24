Российские власти не исключили разрыва контрактов с США из-за санкций
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что введённые США санкции дают им возможность в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции, сообщает РИА Новости.
По его словам, под определение «высокотехнологичная продукция» можно подвести «всё что угодно».
«В том-то и дело, те контракты, которые захотят, разорвут... в одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и обеспечивать реализацию своих собственных интересов. И предупреждать не будут», - подчеркнул Борисов.
Ранее Министерство торговли США расширило ограничения в отношении России, сообщает RT. В частности, Россию внесли в список государств, с которыми запрещён экспорт и импорт оружия, а некоторые исключения по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября.
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