Не драма? Как авиакомпании переживут повторное закрытие границ

Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что в ближайшем будущем российские границы с соседними государствами вновь могут закрыться из-за роста числа заболевших коронавирусом в РФ.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН рассказал, как ограничения могут сказаться на авиаотрасли.

«Если, допустим, в середине октября все-таки решение по закрытию международного сообщения будет принято, то в общем для авиаотрасли драматического влияния оно не повлечет. Потому что туристический сезон в Турции уже подходит к завершению, а против климата не пойдешь», - считает Пантелеев.

Он отметил, что с «приоткрытием» международных границ в августе, «самым важным результатом стало восстановление полетной программы на турецкие курорты - с точки зрения объемов перевозок достигнуты действительно хорошие показатели». Вторая же волна закрытия границ сильнее всего, по мнению эксперта, может сказаться на «Аэрофлоте», так как именно этот национальный перевозчик «выполняет полеты по большинству вновь приоткрытых направлений».

«Так что в целом для отрасли подобное решение будет неблагоприятным, но на фоне всех прочих событий, не критичным. Конкретно для «Аэрофлота» влияние подобных решений будет наибольшим. Хотя также на фоне всех уже понесенных потерь это не самое драматическое событие», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

По мнению Олега Пантелеева, губительнее для отрасли внутрироссийские ограничения.

«Если, как ранее, придется соблюдать двухнедельный карантин по прибытию в тот или иной пункт назначения, то это сделает поездки значительно менее привлекательными, подорвет сегмент деловых путешествий, который сейчас должен кормить авиакомпании», - пояснил он.