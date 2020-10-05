Не драма? Как авиакомпании переживут повторное закрытие границ
Закрытие внешних границ в октябре не станет большой проблемой для российской авиаотрасли - гораздо опаснее внутренние ограничения, рассказал в эфире НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт».
Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что в ближайшем будущем российские границы с соседними государствами вновь могут закрыться из-за роста числа заболевших коронавирусом в РФ.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН рассказал, как ограничения могут сказаться на авиаотрасли.
«Если, допустим, в середине октября все-таки решение по закрытию международного сообщения будет принято, то в общем для авиаотрасли драматического влияния оно не повлечет. Потому что туристический сезон в Турции уже подходит к завершению, а против климата не пойдешь», - считает Пантелеев.
Он отметил, что с «приоткрытием» международных границ в августе, «самым важным результатом стало восстановление полетной программы на турецкие курорты - с точки зрения объемов перевозок достигнуты действительно хорошие показатели». Вторая же волна закрытия границ сильнее всего, по мнению эксперта, может сказаться на «Аэрофлоте», так как именно этот национальный перевозчик «выполняет полеты по большинству вновь приоткрытых направлений».
«Так что в целом для отрасли подобное решение будет неблагоприятным, но на фоне всех прочих событий, не критичным. Конкретно для «Аэрофлота» влияние подобных решений будет наибольшим. Хотя также на фоне всех уже понесенных потерь это не самое драматическое событие», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
По мнению Олега Пантелеева, губительнее для отрасли внутрироссийские ограничения.
«Если, как ранее, придется соблюдать двухнедельный карантин по прибытию в тот или иной пункт назначения, то это сделает поездки значительно менее привлекательными, подорвет сегмент деловых путешествий, который сейчас должен кормить авиакомпании», - пояснил он.
При этом исполнительный директор агентства «Авиапорт» уверен, что «говорить о выживании авиакомпаний не приходится» в силу того, что традиционно четвертый квартал приносит авиакомпаниям лишь убытки.
«На фоне провального второго квартала и довольно тяжелого третьего квартала вопрос - выживают или не выживают авиакомпании - это исключительно вопрос взаимоотношений с кредиторами, а не объемов перевозок на внутренних или международных линиях. Де-факто сегодня ряд авиакомпаний накопило кредиторскую задолженность на таком уровне, что очень сложно было бы выжить даже если бы ситуация довольно быстро стабилизировалась и вернулась к уровню 2019 года. Сейчас ключевой вопрос это договориться с кредиторами, чтобы дали еще денег для поддержания операционной деятельности», - считает эксперт.
Подсчитать сколько авиакомпании потеряли и каков прирост кредиторской задолженности по итогам 2020 года, будет возможно ближе ко второму кварталу 2021 года. Только тогда появится в открытом доступе годовая статистика по подавляющему большинству компаний отрасли, уточнил Пантелеев.
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