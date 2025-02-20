«Трушность, Блок и металкор»: Лидер Wildways о битве стилей, поэтах и кино
Анатолий Борисов сказал в эфире НСН, что хочет увидеть «Кентавра» с Юрой Борисовым, а не «Анору», раскрыл секретное прозвище Wildways и объяснил, как рэперы «забрали одеяло» у рокеров.
Музыка: Металкор и наполеоновские планы
Фронтмен группы Wildways Анатолий Борисов в интервью НСН рассказал о трансформации ее названия и стиля, назвал любимых поэтов и режиссеров, объяснив, в чем плюсы и минусы завершения противостояния рокеров и рэперов.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты предстоящих выходных.
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Праздничный уикенд будет богат большим количеством интересных рок-концертов. Гарик Сукачев выступит 23 февраля в Ростове-на-Дону, Вячеслав Бутусов - в Перми, Диана Арбенина – в Красноярске, а Южно-Сахалинск встретит группу «7Б».
Московских фанатов порадует Найк Борзов, в Питере выступят «Чиж&Co» и «Моральный кодекс», а группа The Hatters откроет концертный сезон выступлениями в Иваново и Нижнем Новгороде.
Ну а Анатолий Борисов рассказал НСН о стиле группы Wildways, которую эксперты называют в числе лидеров новой рок-волны, и об истории ее необычных названий.
«Если раньше мы точно могли называть себя какой-то кор-группой в связи большим количеством экстрим-вокала, то сейчас, в силу возраста, смены вкуса, мы себя называем, скорее, альт-рок коллективом, но все-таки метал-группой тоже. Мы все еще считаем себя металкор группой, в том числе. Название Wildways мы выбрали в то время, когда у нас были грандиозные, наполеоновские планы, что мы, возможно, станем популярны и там. Какой-то большой глубины в нем нет, мы просто пытались найти что-то прикольное, звучащее, нам показалось, что это клево. При этом часто люди почему-то не могут его выговорить правильно, они говорят не Wildways, а Wild Waves или еще что-то в таком духе. Ну а фанаты периодически неофициально называют нас «Дикие дорожки». До этого группа называлась Sarah Where Is My Tea (SWIMT). Тогда мы были совсем нишевой группой, только с экстрим-вокалом, это был прямо такой death-metal. Мы тогда ориентировались на западные группы, у которых была тенденция делать прикольные названия. Мы к этому не относились, как к бизнес-проекту, а просто классно проводили время на репетициях, поэтому название было ироничным», - отметил музыкант.
По мнению Борисова, противостояние рока и рэпа ушло в прошлое, при этом здесь есть и плюсы, и минусы.
«Битвы рока и рэпа, как в старые времена, сейчас уже нет – это и хорошо, и плохо. Это хорошо для музыкального развития, но плохо, потому что не хватает какой-то «трушности». В 1990-х и 2000-х за всем этим было интереснее наблюдать, да и рок-сцена была сильнее. В наше время в какой-то момент она ушла на второй план, а сейчас пытается начать свое возрождение. Поэтому сейчас такие сильные веяния и звучание двухтысячных, но посмотрим, что будет дальше. Рэперы в какой-то момент забрали на себя одеяло рок-звезд, такое точно было, на 100%. Они все достаточно инфантильны, молоды, у них все горит, и происходит вот этот движ, он всегда развивается в медийном пространстве и людям за этим очень интересно наблюдать. Этого, кстати, не хватает новой рок-волне. Но сейчас эта «эпоха рэпа» прошла, уже другое время», - считает музыкант.
При этом он поддержал коллаборации артистов разных жанров, которые стали одним из трендов 2024 года.
«Коллаборации музыкантов разных стилей – это хорошо. Раньше этим больше занимались рэперы, а сейчас это намного больше вошло и в рок-музыку, и в поп-музыку. Мне нравится такой подход, это классный симбиоз. Мне кажется, это прогресс для всех сторон. У нас новые коллаборации точно будут, но конкретных имен я пока назвать не могу. На самом деле сейчас все очень спонтанно - это не какой-то план, с которым ты идешь и «обрабатываешь» какого-то артиста. Чаще всего можно сделать коллабу, просто решив: давайте сделаем и все. В этом тоже есть свой шарм, никогда не знаешь, куда тебя занесет», - рассказал вокалист группы Wildways.
Театр и поэзия: Рок Блока и металл Мандельштама
По данным «Kassir.ru», в числе самых востребованных театральных постановок выходных «Старосветские помещики» в театре Александра Калягина Et Cetera и спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня» в Мастерской Петра Фоменко.
Театралы Петербурга идут на «Хулигана и классика», в Казани выбрали «Голубую шаль», а в Краснодаре «Варшавскую мелодию».
Ну а Анатолий Борисов признался, что любит Блока и Мандельштама, назвав их стихи подходящими для рок-баллад.
«Из поэтов мне нравится Блок, но не потому, что я его помню из школьной программы. Я погрузился во все это уже в более сознательном возрасте. Когда я писал тексты, то пытался найти для себя какое-то вдохновение. Мне нравятся Блок, Мандельштам, потому что у них такие стихи, которые очень подходят для рок-музыки. Если любое из их стихотворений взять, можно написать неплохую рок-балладу или даже металл-трек, романтический при этом», - отметил лидер Wildways.
Кино: Хайп, «Начало» и ответ Голливуду
Новый киноуикенд стартует в России сегодня. Его главной премьерой станет боевик «Красный шелк» с Милошем Биковичем и Гошей Куценко, который называют российско-китайским ответом Голливуду.
На экраны также выйдет исторический фильм «Екатерина Великая» с Анной Михалковой, однако эксперты считают, что в топе популярности останется «Пророк» с Юрой Борисовым.
Анатолий Борисов сказал НСН, что скептически относится к хайпу вокруг премии «Оскар», фильма «Анора» и своего однофамильца, да и вообще сегодня кино «проседает».
«У меня есть ощущение, что кино сейчас немножко проседает – и у нас, и в Голливуде. Я большой фанат фильмов, но в последнее время не могу найти для себя чего-то хорошего и стоящего. Я смотрел «Мастер Маргарита», но в меня это не попадает. Мне нравится, как это сделано, но чисто сюжетно в меня это не попадает просто, мне не очень интересно такое смотреть. Когда я был в отпуске, до меня долетел хайп, связанный с Юрой Борисовым и «Оскаром». Я хочу посмотреть фильм «Кентавр», где он играет таксиста, а к «Аноре» я изначально настроен скептически. Я слышал отзывы от моих друзей, от людей в интернете, и прекрасно понимаю, что мне, скорее всего, не зайдет», – отметил музыкант.
Он назвал своим любимым фильмом «Начало» Кристофера Нолана и признался, что является фанатом «Омерзительной восьмерки» Квентина Тарантино.
«Мой любимый фильм это нолановское «Начало». У него мне нравятся «Темный рыцарь», «Бэтмен», «Начало», «Интерстеллар» естественно. Тарантино» я обожаю - практически все, кроме пары последних работ. Например, «Однажды в Голливуде» мне не очень зашло, потому что это все-таки больше ориентированный на Америку фильм, нам сложно понять детали. При этом я абсолютный фанат «Омерзительной восьмерки», но не «Криминального чтива». Еще «Бесславные ублюдки» и «Бешеные псы» - для меня это фавориты. Сериал «Игра в кальмара» тоже супер, при этом второй сезон я еще не досмотрел. Еще отмечу «Паразитов». Это лучшее, что я видел из южнокорейских фильмов. В России из последнего, что мне запомнилось, понравился сериал «Два холма», сериал «Топи», «Фишер» с Сашей Бортич тоже неплохой. Из иностранных фильмов, которые меня прикололи, первая дебютная работа Зои Кравец в качестве режиссера, фильм «Подай знак», от него фестивальным кино больше веет нежели Голливудом», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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