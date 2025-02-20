«Трушность, Блок и металкор»: Лидер Wildways о битве стилей, поэтах и кино

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Фронтмен группы Wildways Анатолий Борисов в интервью НСН рассказал о трансформации ее названия и стиля, назвал любимых поэтов и режиссеров, объяснив, в чем плюсы и минусы завершения противостояния рокеров и рэперов.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты предстоящих выходных.

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Праздничный уикенд будет богат большим количеством интересных рок-концертов. Гарик Сукачев выступит 23 февраля в Ростове-на-Дону, Вячеслав Бутусов - в Перми, Диана Арбенина – в Красноярске, а Южно-Сахалинск встретит группу «7Б».

Московских фанатов порадует Найк Борзов, в Питере выступят «Чиж&Co» и «Моральный кодекс», а группа The Hatters откроет концертный сезон выступлениями в Иваново и Нижнем Новгороде.

Ну а Анатолий Борисов рассказал НСН о стиле группы Wildways, которую эксперты называют в числе лидеров новой рок-волны, и об истории ее необычных названий.

«Если раньше мы точно могли называть себя какой-то кор-группой в связи большим количеством экстрим-вокала, то сейчас, в силу возраста, смены вкуса, мы себя называем, скорее, альт-рок коллективом, но все-таки метал-группой тоже. Мы все еще считаем себя металкор группой, в том числе. Название Wildways мы выбрали в то время, когда у нас были грандиозные, наполеоновские планы, что мы, возможно, станем популярны и там. Какой-то большой глубины в нем нет, мы просто пытались найти что-то прикольное, звучащее, нам показалось, что это клево. При этом часто люди почему-то не могут его выговорить правильно, они говорят не Wildways, а Wild Waves или еще что-то в таком духе. Ну а фанаты периодически неофициально называют нас «Дикие дорожки». До этого группа называлась Sarah Where Is My Tea (SWIMT). Тогда мы были совсем нишевой группой, только с экстрим-вокалом, это был прямо такой death-metal. Мы тогда ориентировались на западные группы, у которых была тенденция делать прикольные названия. Мы к этому не относились, как к бизнес-проекту, а просто классно проводили время на репетициях, поэтому название было ироничным», - отметил музыкант.

По мнению Борисова, противостояние рока и рэпа ушло в прошлое, при этом здесь есть и плюсы, и минусы.

«Битвы рока и рэпа, как в старые времена, сейчас уже нет – это и хорошо, и плохо. Это хорошо для музыкального развития, но плохо, потому что не хватает какой-то «трушности». В 1990-х и 2000-х за всем этим было интереснее наблюдать, да и рок-сцена была сильнее. В наше время в какой-то момент она ушла на второй план, а сейчас пытается начать свое возрождение. Поэтому сейчас такие сильные веяния и звучание двухтысячных, но посмотрим, что будет дальше. Рэперы в какой-то момент забрали на себя одеяло рок-звезд, такое точно было, на 100%. Они все достаточно инфантильны, молоды, у них все горит, и происходит вот этот движ, он всегда развивается в медийном пространстве и людям за этим очень интересно наблюдать. Этого, кстати, не хватает новой рок-волне. Но сейчас эта «эпоха рэпа» прошла, уже другое время», - считает музыкант.

При этом он поддержал коллаборации артистов разных жанров, которые стали одним из трендов 2024 года.

«Коллаборации музыкантов разных стилей – это хорошо. Раньше этим больше занимались рэперы, а сейчас это намного больше вошло и в рок-музыку, и в поп-музыку. Мне нравится такой подход, это классный симбиоз. Мне кажется, это прогресс для всех сторон. У нас новые коллаборации точно будут, но конкретных имен я пока назвать не могу. На самом деле сейчас все очень спонтанно - это не какой-то план, с которым ты идешь и «обрабатываешь» какого-то артиста. Чаще всего можно сделать коллабу, просто решив: давайте сделаем и все. В этом тоже есть свой шарм, никогда не знаешь, куда тебя занесет», - рассказал вокалист группы Wildways.

