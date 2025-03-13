«Страхи и Атмахова»: Гришковец раскрыл секреты нового спектакля и группы «Осока»

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Писатель, драматург и режиссер Евгений Гришковец в интервью НСН рассказал о новым спектакле «Когда я боюсь?» и фильме «Жванецкий», а также анонсировал дебютный альбом таинственной певицы Анны Атмаховой и группы «Осока».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В ближайшие выходные рок-н-ролльная жизнь забурлит за пределами двух столиц. Гарик Сукачев выступит в Новосибирске и Красноярске, «Звери» порадуют фанатов в Томске и Кемерово, Диана Арбенина отправится в Казань и Краснодар, Светлана Сурганова – в Пушкино, а The Hatters – в Тулу.

В Москве будет не менее жарко. Вячеслав Бутусов даст в столице сразу два концерта, «7Б» отметят на сцене День Рождения, здесь также выступят «Крематорий» и «Чиж», ну а трехдневный фестиваль «Триумф джаза» завершится гала-концертом с участием Игоря Бутмана и Сергея Мазаева. Тем временем Санкт-Петербург готовится встречать Пневмослона.

Ну а Гришковец рассказал НСН о таинственной певице Анне Атмаховой, являющейся героиней его одноименного подкаста.

«Анна Атмахова – молодая поэтесса, которой меньше 30 лет, ее можно назвать 100-процентным самородком. У нее нет специального образования, она никогда не работала в сфере стихосложения, даже журналистикой никогда не занималась. Она родилась и выросла в деревне Фалёнки Кировской области и почему-то владеет всеми поэтическими форматами. Она очень легко это осваивает и пишет замечательно. К тому же она сама пишет музыку, песни и поет, она полноценный автор и исполнитель. Сейчас в работе ее первый альбом, и я верю в то, что ее песни точно найдут своего слушателя. Та ниша, в которую она заходит, в российском контексте пустует. Хоть поэтесс у нас хватает, но таких ясных, простых, незамысловатых, нестоличных поэтесс давно не было. Познакомился с ней я в Кирове. Люди, которые мне устраивали гастроли, сказали: у нас есть такая странная барышня, которая что-то поет, мы оценить не можем, может быть, вы сможете, послушаете? Я почитал ее стихи, это была тетрадка стихов, и понял, что это настоящий поэт, это было сразу видно с первой строчки», - подчеркнул драматург.

По его словам, у Атмаховой и ее группы «Осока» до лета выйдет альбом.

«Пока в интернете можно найти только две ее песни, два сингла, которые называются «Забери меня» и «Пройдет». С ней работают великолепные молодые петербургские музыканты, которые со всей отдачей и совершенно бесплатно с ней репетируют и записывают. Это можно назвать группой «Осока». Это не просто одна певица, это группа. На данный момент можно говорить об ансамбле в самом лучшем смысле этого слова. У них в работе сейчас альбом из десяти песен, и я думаю, что до лета все эти песни слушатели смогут услышать», - пообещал собеседник НСН.