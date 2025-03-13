«Страхи и Атмахова»: Гришковец раскрыл секреты нового спектакля и группы «Осока»
Анна Атмахова – поэтесса из деревни Фалёнки, а в ее группе музыканты из Питера, сказал в эфире НСН Евгений Гришковец, объяснив, почему не выпускал моноспектакли пять лет.
Музыка: От Сукачева до Атмаховой
Писатель, драматург и режиссер Евгений Гришковец в интервью НСН рассказал о новым спектакле «Когда я боюсь?» и фильме «Жванецкий», а также анонсировал дебютный альбом таинственной певицы Анны Атмаховой и группы «Осока».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В ближайшие выходные рок-н-ролльная жизнь забурлит за пределами двух столиц. Гарик Сукачев выступит в Новосибирске и Красноярске, «Звери» порадуют фанатов в Томске и Кемерово, Диана Арбенина отправится в Казань и Краснодар, Светлана Сурганова – в Пушкино, а The Hatters – в Тулу.
В Москве будет не менее жарко. Вячеслав Бутусов даст в столице сразу два концерта, «7Б» отметят на сцене День Рождения, здесь также выступят «Крематорий» и «Чиж», ну а трехдневный фестиваль «Триумф джаза» завершится гала-концертом с участием Игоря Бутмана и Сергея Мазаева. Тем временем Санкт-Петербург готовится встречать Пневмослона.
Ну а Гришковец рассказал НСН о таинственной певице Анне Атмаховой, являющейся героиней его одноименного подкаста.
«Анна Атмахова – молодая поэтесса, которой меньше 30 лет, ее можно назвать 100-процентным самородком. У нее нет специального образования, она никогда не работала в сфере стихосложения, даже журналистикой никогда не занималась. Она родилась и выросла в деревне Фалёнки Кировской области и почему-то владеет всеми поэтическими форматами. Она очень легко это осваивает и пишет замечательно. К тому же она сама пишет музыку, песни и поет, она полноценный автор и исполнитель. Сейчас в работе ее первый альбом, и я верю в то, что ее песни точно найдут своего слушателя. Та ниша, в которую она заходит, в российском контексте пустует. Хоть поэтесс у нас хватает, но таких ясных, простых, незамысловатых, нестоличных поэтесс давно не было. Познакомился с ней я в Кирове. Люди, которые мне устраивали гастроли, сказали: у нас есть такая странная барышня, которая что-то поет, мы оценить не можем, может быть, вы сможете, послушаете? Я почитал ее стихи, это была тетрадка стихов, и понял, что это настоящий поэт, это было сразу видно с первой строчки», - подчеркнул драматург.
По его словам, у Атмаховой и ее группы «Осока» до лета выйдет альбом.
«Пока в интернете можно найти только две ее песни, два сингла, которые называются «Забери меня» и «Пройдет». С ней работают великолепные молодые петербургские музыканты, которые со всей отдачей и совершенно бесплатно с ней репетируют и записывают. Это можно назвать группой «Осока». Это не просто одна певица, это группа. На данный момент можно говорить об ансамбле в самом лучшем смысле этого слова. У них в работе сейчас альбом из десяти песен, и я думаю, что до лета все эти песни слушатели смогут услышать», - пообещал собеседник НСН.
Театр: Страх со смехом
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль Константина Богомолова «Слава. Молодость» в Театре на Бронной и «Восемь любящих женщин» в Малом театре.
В Петербурге дадут «Кысю» с Дмитрием Нагиевым и «Вертинского» с Александром Домогаровым, а в Новосибирск приедут мхатовские «Женщины Есенина».
Ну а Гришковец раскрыл секреты своего нового моноспектакля «Когда я боюсь?»
«То время, в котором мы живем, только совершеннейший идиот может ощущать, как время не страшное, не опасное, не тревожное. Много страхов и тревог, особенно если у человека есть дети, особенно, если они маленькие. Спектакль во многом об этом, только я предлагаю пережить эти тревожные времена с достоинством, а стало быть, смеясь. Что касается моих проектов в целом, для меня самым знаковым является самый свежий, сейчас это «Когда я боюсь?» Но я очень разделяю сферы своей деятельности: есть литература, которая существует для чтения, и есть спектакли, которые я делаю, чтобы исполнять это в театре. И я отдаю себе отчет, что в большей степени люди знают меня именно по исполнению и авторству моноспектаклей. Поэтому я так ответственно трудился над этим спектаклем, ведь от предыдущей премьеры его отделяет пять лет. Я пять лет не знал, о чем говорить. Это было время пандемии, потом начала СВО – так много изменений колоссальных в ощущении мира, в котором мы живем... но мне удалось с этим справиться и оформить это в художественной форме, которая будет точно интересна читателю и зрителю», - отметил драматург.
Кино: Катастрофа и Жванецкий
Новый киноуикенд стартует уже сегодня. В числе его главных премьер сразу несколько зарубежных фильмов. Это «Мелочи Жизни» с оскароносным Киллианом Мёрфи (на фото), фильм-катастрофа «Крушение мира», триллер «Опус» с Джоном Малковичем и комедийный боевик «Киллер в отставке» с Кристофом Вальцем. Кроме того, на экраны выйдет российская мелодрама «Мужчина и женщина» с Павлом Деревянко.
Ну а Гришковец рассказал о фильме «Жванецкий», который выйдет в кинотеатрах в середине мая.
«Проект «Жванецкий» - это фильм-концерт, он выйдет в мае на экраны. Людям будет предложено прийти в кинотеатры, посмотреть его как фильм-концерт, в котором участвуют полтора десятка самых выдающихся артистов театра и кино: Стоянов, Вдовиченков, Соболев, Калюжный, Маковецкий, Золотовицкий и выдающиеся актрисы, которые читают тексты Жванецкого. Я их готовил к концерту, как редактор, художественный руководитель, а как режиссер репетировал монологи с этими артистами», - рассказал собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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