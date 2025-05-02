Балерина Кретова стала первой в истории примой сразу трех театров

Российская балерина Кристина Кретова установила рекорд, став примой сразу трех московских театров. Об этом НСН сообщили представители знаменитости.

Речь идет о Большом театре, «Кремлевском балете» и Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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«Этот случай является беспрецедентным в истории балета и подтверждает высочайший уровень профессионализма балерины. Это подтверждение не только личных достижений Кретовой, но и высокого уровня развития российского балетного искусства», - отметили представители артистки.

Известно, что репертуар балерины включает в себя ведущие партии в классических и современных балетах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что к 100-летию Майи Плисецкой на Киностудии Горького в Москве снимут документальный фильм.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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